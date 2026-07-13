CCOO se unirá a la huelga de Airbus España este martes

Archivo - Paros en la contrata de mantenimiento de la maquinaria de Airbus-Illescas. - CCOO - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los afiliados de Comisiones Obreras (CCOO) en los seis centros de Airbus en España han aprobado la adhesión del sindicato a la huelga en curso de los trabajadores de la compañía para reivindicar entre otras cuestiones una revisión salarial o el mantenimiento del acuerdo actual de teletrabajo.

De esta manera, CCOO ha recibido el visto bueno a la posición que este martes defenderá en la mesa de negociación con la dirección de la empresa aeroespacial y ha acordado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 7 de septiembre, en caso de que las conversaciones con Airbus no avancen en las próximas semanas.

CCOO reclama una subida salarial en base al IPC, que se mantengan los dos días teletrabajo establecidos y una configuración flexible de los días de vacaciones, de tal forma que la mitad sean elegidas por los trabajadores y el resto dependiendo de las necesidades organizativas de Airbus.

Asimismo, la central sindical ha instado a la compañía a que garantice la permanencia de todo el personal de la división de espacio en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, en línea con su petición de que la nueva empresa espacial europea --fruto de un acuerdo entre Airbus, Leonardo y Thales-- no empeore las condiciones laborales de los empleados afectados.

Los afiliados de CCOO han apoyado que el posible preacuerdo resultante de las negociaciones sea ratificado por toda la plantilla, comprometiéndose a respetar el resultado de esta votación.

Como parte de las actuales acciones de protesta aprobadas por la plantilla, los trabajadores están convocados hasta el 31 de julio a realizar concentraciones a las puertas de las principales factorías de la compañía a partir de las 05:00 horas de la mañana, coincidiendo con el inicio de los primeros turnos de producción industrial.

Asimismo, las movilizaciones, que suman la participación de las organizaciones CGT, UGT, UTIL y ATP, afectan a las divisiones de Airbus Operaciones, Airbus Defensa y Espacio, y Airbus Helicópteros en las distintas factorías del país.

El pasado viernes, 10 de julio, la dirección de Airbus en España manifestó su disposición al "diálogo con la parte social" tras más de una semana de protestas, bajo el objetivo de "volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en sus empleados, operaciones y clientes".