Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un repunte del 1,45%, hasta situarse en los 19.335 puntos, tras abrir en positivo con un alza que le situó por encima de los 19.230 puntos.

Los inversores estarán pendientes de Wall Street después de la festividad de ayer de Acción de Gracias, si bien solo operará media sesión por el Black Friday. Ante la ausencia de la referencia estadounidense, los principales índices asiáticos han experimentado un rebote este viernes gracias a los valores tecnológicos: el Nikkei subió un 2,11%, el Kospi un 4,34% y el CSI 300 un 4,17%.

"Hoy es también el inicio oficial de las ventas navideñas (Black Friday al que seguirá el lunes el Cyber Monday), que nos dará la lectura más actualizada del estado de salud del consumidor americano", señalan los analistas de Renta 4.

En el terreno macro, el mercado español ha conocido hoy que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó ocho décimas su crecimiento interanual en noviembre, hasta el 4,1%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio, debido al abaratamiento de los combustibles, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, se ha conocido que las pensiones contributivas y las de clases pasivas subirán en 2027 un 3,5% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

El INE ha publicado además las ventas del comercio minorista, que bajaron un 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior.

Fuera de España, se ha conocido que la economía francesa, la segunda mayor de la zona euro, experimentó una contracción del 0,2% entre julio y septiembre en comparación con los tres meses anteriores, cuando el PIB galo se estancó, según la segunda lectura del dato publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos del país (Insee).

Del lado empresarial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha indicado que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo Ohmnia sobre Azkoyen abarcará desde este viernes, 27 de noviembre, hasta el próximo 11 de diciembre, ambos días incluidos.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Banco Santander (+4,21%), Acciona Energía (+3,63%), ArcelorMittal (+3,50%) y Merlin Properties (+3,44%). Solo Puig registraba a esa hora un descenso del 0,38% y Acciona mantenía su cotización sin cambios.

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con alzas: el índice británico FTSE 100 ganaba un 0,76%, el francés Cac 40 un 0,41%, el alemán Dax un 0,86%, el italiano FTSE MIB un 1,70% y el Euro Stoxx 50 un 1,32%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en 97,04 dólares, un 0,49% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 2,50%, hasta los 85,77 dólares, por las dudas acerca del suministro tras las últimas tensiones en Oriente Próximo.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,864%, frente al 3,854% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en los 59,12 puntos básicos.

En cuanto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta intercambiarse a 1,0962 dólares por cada euro.