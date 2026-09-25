El Ibex 35 acelera y roza los 19.800 puntos en la media sesión (+1,08%) ante el alivio de los bonos

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 21 de octubre de 2021, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un alza del 1,08%, hasta situarse en los 19.784,60 puntos, en un contexto marcado por la menor presión de los bonos soberanos a nivel mundial y por los acontecimientos en Oriente Próximo, que están impulsando a la baja los precios del crudo.

Un total de 80 países han reclamado este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, condenando a los rebeldes hutíes de Yemen y a Irán por sus ataques en el Golfo, así como por causar perturbaciones en el comercio internacional y la seguridad energética.

"Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación. Pedimos que se restablezcan sin demora y en su totalidad los derechos y principios de navegación", han señalado en una declaración conjunta leída por el ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani.

"Parece que hay un tono más constructivo entre Irán y Estados Unidos. Se mantiene el escepticismo, pero el petróleo afloja discretamente y las TIR de los bonos se moderan ligeramente", señalan los analistas de Bankinter.

De este modo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,38% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 105,13 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía su precio un 2%, hasta los 92,72 dólares por barril.

En el terreno macro, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que la economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más que en el trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,6%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

En este contexto, los valores más alcistas en la media sesión eran Solaria (+9,42%), Acciona (+2,95%), Acerinox (+2,89%), ArcelorMittal (+2,77%) e IAG (+2,15%). De su lado, solo tres compañías cotizaban en 'rojo': Repsol (-2,16%), Redeia (-0,26%) y Naturgy (-0,07%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba al alza: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,41%, el francés Cac 40 un 0,24%, el alemán Dax un 0,77%, el italiano FTSE MIB un 0,90% y el Euro Stoxx 50 un 0,81%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba hasta el 4,083%, desde el 4,081% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en 46,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,11% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1392 'billetes verdes'.