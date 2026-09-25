Cómo saber si eres de clase media o baja: estas son las cifras en las que fijarte, según la OCDE

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Varios Billetes, A 9 De Enero De 2024, En Madrid (España).- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

De entre los distintos métodos utilizados para determinar la posición económica de un hogar, uno de los criterios más extendidos es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que toma como referencia la renta mediana de cada país para establecer distintos niveles de ingresos.

De acuerdo con la metodología de la OCDE, la clase baja incluye a quienes tienen ingresos inferiores al 75% de la renta mediana del país; la clase media, a quienes se sitúan entre el 75% y el 200% de esa mediana; y la clase alta, a quienes superan el 200%. Esta clasificación fue utilizada por la OCDE en su informe de 2019 sobre la clase media, y permite calcular de forma orientativa estos umbrales para España.

Para trasladar estos umbrales al caso español, el indicador de referencia de España es la renta mediana por unidad de consumo, que mide los ingresos del hogar ajustados según cuántas personas viven en él y publica el INE a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Según la última actualización, correspondiente a la encuesta de 2025 con ingresos del ejercicio 2024, la renta mediana se sitúa en 20.367 euros anuales.

¿CÓMO SABER SI ERES DE CLASE BAJA, MEDIA O ALTA EN ESPAÑA?

A partir de este criterio, Europa Press calcula de forma orientativa los niveles de ingresos que corresponderían a los hogares españoles según su composición.

Para ello, se toma como referencia el dato del INE de 2024 (20.367 euros) y se aplican los porcentajes establecidos por la OCDE en 2019, ajustando la cifra según el número de miembros del hogar mediante la escala de la OCDE modificada que utiliza el INE para calcular la renta por unidad de consumo: 1 unidad para el primer adulto, 0,5 para los siguientes miembros mayores de 13 años y 0,3 para los menores de 14 años.

Los tramos de ingresos anuales quedan de la siguiente manera:

PERSONA SOLA

Clase baja: menos de 15.275 euros anuales (1.273 euros al mes)

Clase media: entre 15.275 y 40.734 euros anuales -

Clase alta: más de 40.734 euros anuales (3.395 euros al mes)

PAREJA SIN HIJOS

Clase baja: menos de 22.913 euros anuales (1.909 euros al mes)

Clase media: entre 22.913 y 61.101 euros anuales

Clase alta: más de 61.101 euros anuales (5.092 euros al mes)

PAREJA CON UN HIJO MENOR DE 14 AÑOS

Clase baja: menos de 27.495 euros anuales (2.291 euros al mes)

Clase media: entre 27.495 y 73.321 euros anuales

Clase alta: más de 73.321 euros anuales (6.110 euros al mes)

PAREJA CON DOS HIJOS MENORES DE 14 AÑOS

Clase baja: menos de 32.078 euros anuales (2.673 euros al mes) -

Clase media: entre 32.078 y 85.541 euros anuales

Clase alta: más de 85.541 euros anuales (7.128 euros al mes)

PERSONA SOLA CON UN HIJO MENOR DE 14 AÑOS

Clase baja: menos de 19.858 euros anuales (1.655 euros al mes)

Clase media: entre 19.858 y 52.954 euros anuales

Clase alta: más de 52.954 euros anuales (4.413 euros al mes)

El umbral aumenta a medida que crece el número de miembros del hogar, ya que para calcular la renta por unidad de consumo se asigna un peso diferente a cada integrante en función de su edad.