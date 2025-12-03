El Ibex 35 amanece con una subida del 0,5%, impulsado por Inditex (+7%)

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,5%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a situarse en los 16.473 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores permanecen atentos al comportamiento de las acciones de Inditex, que subían un 7% en la apertura después de que la compañía presentara los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2025-2026.

En concreto, la firma textil gallega registró un beneficio neto de 4.622 millones de euros entre el 1 de febrero y el 31 de octubre de este año, lo que supone un aumento del 3,9% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este miércoles la compañía, que ha vuelto a lograr resultados récord, tras disparar sus ganancias y ventas en el tercer trimestre.

Por otro lado, Airbus ha rebajado las entregas de aviones comerciales previstas para este año debido al problema que ha surgido recientemente con la calidad de los paneles del fuselaje suministrados por uno de sus proveedores, lo que ha afectado al flujo de entregas de la familia A320.

Además, Ferrovial abonará esta Navidad un dividendo adicional en efectivo de 0,077 euros por cada acción existente de 0,01 euros de valor nominal, lo que representa un desembolso total de 55,6 millones de euros, de acuerdo con las previsiones de caja para el cierre del ejercicio, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que dará a conocer a principios 2026 al que será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que en mayo de 2026 expire su mandato.

En los primeros compases de la sesión de este miércoles, el mayor ascenso dentro del Ibex 35 se lo anotaba Inditex, que subía un 4,34% en la apertura. A las 9.04 horas aumentaba su alza al 7%. Tras la firma textil gallega se situaba Indra (+2,72%), Solaria (+1,01%) y Acerinox (+0,91%).

Por contra, en el lado de los descensos, sobresalían Enagás (-2,75%), Ferrovial (-0,46%) y Mapfre, cuyas acciones cedían un 0,35%.

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno mixto. En concreto, Londres cedía un 0,1%, mientras que Francfort, Milán y París subían un 0,5%, un 0,33% y un 0,1%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,37% hasta situarse en 62,68 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,44% que lo llevaba a alcanzar los 58,9 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1652 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,227%.