El Ibex 35 arranca agosto con una subida del 0,7% y conquista los 19.900 puntos

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes, la primera del mes de agosto, con una subida del 0,68%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 19.900 enteros y situarse en los 19.917,7 puntos.

Los mercados continúan pendientes de las tensiones en Oriente Próximo, que han llevado a desplomarse más de un 6% los precios del petróleo, hasta rozar los 83 dólares.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes, tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Así las cosas, la cotización del barril de Brent, referencia para el Viejo Continente, se mantenía en los 83,3 dólares tras bajar un 5,3%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se situaba en los 79,49 dólares, con una caída del 6,12%.

A los pocos minutos del comienzo de la negociación en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 eran protagonizados por IAG, con una subida del 2,97% y ACS, con un alza del 2,09%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en el arranque de la sesión correspondían a Repsol (-1,97%), Cellnex (-0,78%) y Merlin Properties (-0,33%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión, con subidas en Fráncfort (0,91% más), París (0,86% más) y Milán (0,78% más), y bajadas en Londres (0,05% menos).

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,589%.

Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1524 dólares.