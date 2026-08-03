Los vuelos de última hora para agosto bajan hasta un 32% respecto a 2025, según Kayak

Archivo - Playa La Concha. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros españoles que busquen escapadas de última hora para este mes de agosto pueden encontrar precios medios en los billetes de avión de hasta un 32% más baratos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del motor de búsqueda Kayak.

Pese a situarse en plena temporada alta, el análisis del portal revela que diversos destinos nacionales, europeos y de larga distancia registran notables caídas tarifarias.

Las mayores reducciones las encabezan capitales europeas como Varsovia (Polonia), con un descenso del 32% en el precio medio del vuelo de ida y vuelta (180 euros), y Sofía (Bulgaria), con un recorte del 26% (209 euros).

En el segmento del largo radio, el informe destaca caídas significativas hacia destinos asiáticos como Yakarta (Indonesia), cuyo billete medio se sitúa en 706 euros (-22%), o Hanói (Vietnam), con 887 euros (-19%).

Asimismo, ciudades como Londres (-21%), Cracovia (-21%), Toronto (-18%) y Palermo (-18%) experimentan descensos de doble dígito frente a agosto de 2025.

SANTANDER Y BILBAO, LOS DESTINOS MÁS ASEQUIBLES EN ESPAÑA

A nivel nacional, el ranking de opciones más económicas para volar en agosto lo lideran Santander (97 euros de media la ida y vuelta), Bilbao (98 euros) y Sevilla (116 euros), seguidos por Oviedo (123 euros) y Vigo (132 euros).

Por su parte, la clasificación internacional más asequible está encabezada por ciudades europeas con tarifas medias por debajo de los 110 euros. Milán (Italia) se posiciona como la alternativa más barata, con 102 euros de media, seguida de las portuguesas Lisboa (103 euros) u Oporto (108 euros), cerrando la lista de los más económicos Venecia y Londres, ambas con un precio medio de 130 euros.