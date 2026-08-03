Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, según CCOO

Archivo - Una mujer fichando. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las horas extraordinarias no remuneradas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, según un informe elaborado por el Gabinete Económico de CCOO, que cifra en 436.000 los asalariados que realizan cada semana 2,54 millones de horas extra que no se pagan ni se compensan con descanso.

El sindicato ha advertido de que las horas extraordinarias no remuneradas continúan siendo "una de las principales formas de abuso laboral" en España y ha señalado que cerca de la mitad de las personas que realizan horas extra no reciben ninguna contraprestación por ese tiempo de trabajo.

En concreto, el 5% de la población asalariada realiza horas extraordinarias cada semana y, de estas horas, el 40% no se pagan ni cotizan, pese a la obligación legal de registrar la jornada laboral, según recoge el estudio.

CCOO ha calculado que las horas extraordinarias no abonadas suponen un coste de 3.378 millones de euros anuales entre salarios, cotizaciones sociales e impuestos que las empresas dejan de pagar.

De media, cada persona afectada trabaja 5,8 horas extraordinarias no remuneradas a la semana, lo que equivale a 7.696 euros anuales en salarios y cotizaciones que dejan de percibirse.

EDUCACIÓN CONCENTRA EL MAYOR VOLUMEN

Por sectores, Educación concentra el mayor volumen de horas extraordinarias no pagadas, seguida de la industria manufacturera, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la hostelería, el comercio y la Administración pública.

En términos relativos, los mayores porcentajes de trabajadores que realizan horas extra sin remunerar se registran en las actividades financieras y de seguros, la educación y las actividades de edición y producción de contenidos.

Ante estos datos, CCOO ha reclamado reforzar el control del cumplimiento de la normativa sobre jornada laboral para erradicar una práctica que, según el sindicato, "vulnera los derechos de las personas trabajadoras, altera la competencia entre empresas y supone la disminución de los ingresos públicos".