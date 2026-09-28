El Ibex 35 arranca la semana cayendo un 0,51%, justo en los 19.600 puntos

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,51%, hasta situarse en los 19.600,3 puntos, en un contexto internacional para los mercados todavía impactado por la incertidumbre de la guerra de Irán.

"La combinación de una macro sólida y unas presiones inflacionistas más persistentes refuerza el sesgo restrictivo de los bancos centrales", señalan los analistas de Bankinter.

En el terreno macro, EEUU y China han acordado este domingo poner en marcha un marco de diálogo comercial orientado a estudiar restricciones arancelarias recíprocas sobre determinadas mercancías por un valor aproximado de 30.000 millones de dólares (unos 25.500 millones de euros) por cada parte.

En el Viejo Continente, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha justificado ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo la subida de los tipos de interés acometida en la reunión de septiembre, y ha indicado que una "respuesta mesurada es apropiada para mantener la inflación bajo control".

En el ámbito empresarial, Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, ha señalado que prevé un "punto de inflexión" en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.

Fuera del Ibex 35, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la OPA presentada por el grupo Ohmnia sobre la totalidad de las acciones de la navarra Azkoyen.

En este contexto, los valores que más han subido este lunes han sido Acciona Energía (+1,92%), Grifols (+1,81%), Repsol (+1,76%), Rovi (+1,35%), Logista (+1,19%) y Fluidra (+1%). Del lado contrario se han situado Solaria (-3,37%), CaixaBank (-2,99%), Cellnex (-2,67%), Indra (-2,66%), Amadeus (-2,39%) y Unicaja (-2,37%).

El resto de mercados europeos ha cerrado la sesión en 'rojo', salvo París, que ha subido un 0,01%. Londres ha caído un 0,10%; Fráncfort, un 0,13%; y Milán, un 0,21%.

El barril de Brent avanzaba un 3,27% al cierre de la sesión europea, hasta los 107,66 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 95,44 dólares, un 3,24% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 4,145%, desde el 4,077% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo escalaba a 50,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,21% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1391 dólares por cada euro.