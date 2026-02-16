El Ibex 35 arranca la semana subiendo un 1% y se posa al filo de los 17.850 puntos

Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con un alza del 0,99%, hasta situarse en los 17.848 puntos, aunque durante la jornada ha llegado a superar los 17.900 enteros.

Los inversores han conocido este lunes el dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Japón, que registró una expansión del 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en contraste con la contracción del PIB del 0,7% de los tres meses anteriores.

En el terreno internacional, las Bolsas de la China continental permanecerán cerradas hasta el día 23 por la festividad del Año Nuevo Lunar, mientras que el mercado de Hong Kong cerrará por la tarde y reanudará la negociación el viernes.

Asimismo, Wall Street permanecerá cerrado este lunes por festivo, aunque los principales datos macro de Estados Unidos no se conocerán hasta el viernes, cuando se publicará el PIB del cuarto trimestre.

"A nivel geopolítico, durante el fin de semana se celebró la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se certificó la necesidad de unión y autonomía estratégica europea, lo que a su vez implica fuertes inversiones en sectores estratégicos (defensa, tecnología, cadenas de suministro)", han explicado los analistas de Renta 4.

En el plano nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

De su lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha asistido a la firma, ha anunciado previamente que el nuevo fondo soberano 'España Crece' movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda y cerrar el déficit habitacional, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

En el plano empresarial, antes de que cerrara la sesión bursátil, el fondo activista Third Point ha comunicado que ha aflorado una participación en el capital social de Indra, de la que no se ha revelado el porcentaje exacto, y ha mostrado su apoyo a la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

En este contexto, los principales valores alcistas han sido ACS (+4,68%), Indra (+3,42%), Aena (+2,56%), Banco Santander (+2,53%), ArcelorMittal (+2,23%), Acciona (+2,16%) y Acerinox (+2,13%).

Del lado contrario se han situado Amadeus (-4,20%), Puig (-1,20%), Fluidra (-0,79%), Logista (-0,72%), Inditex (-0,46%) y Cellnex (-0,43%).

El cierre de las bolsas europeas ha sido mixto, con Fráncfort dejándose un 0,46% y Milán, un 0,03%; al tiempo que Londres ha subido un 0,26% y París, un 0,06%.

El barril de Brent cotizaba en los 68,48 dólares al cierre de la sesión bursátil europea, un 1,08% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha alcanzado los 63,63 dólares, un 1,18% más.

En la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,137%, frente al 3,134% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha subido cuatro décimas, hasta los 38,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,13% al cierre de la sesión europea, hasta intercambiarse a un tipo de cambio de 1,1852 dólares por cada euro.