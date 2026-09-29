El Ibex 35 asalta los 19.700 puntos (+0,55%) en la media sesión espoleado por la banca

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este martes con un alza del 0,55%, hasta situarse en los 19.708,20 puntos, gracias al impulso de los valores bancarios y bajo el liderazgo de Banco Santander.

Los mercados siguen hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya negado este pasado lunes estar dispuesto a ofrecer a Irán un levantamiento de sanciones y el desbloqueo de fondos congelados a cambio de concesiones por parte de Teherán en cuanto a su programa nuclear.

Debido al estancamiento en el plano geopolítico, los analistas de Bankinter señalan que "parece difícil que las TIR ofrezcan un respiro, así que lo más probable en que las bolsas muestren un comportamiento errático".

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,10% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 105,17 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,03%, hasta los 92,57 dólares por barril.

En el ámbito macro, el Instituto Nacional de Estadística ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre -hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%- por el encarecimiento de los combustibles y la evolución del precio de los paquetes turísticos.

Ante esta coyuntura, el Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno.

En el plano empresarial, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado el rating de emisor a largo plazo de OHLA y de su filial OHL Operaciones en 'B-', con perspectiva estable, así como en 'B' el rating de los bonos senior garantizados emitidos por OHL Operaciones, con un rating de recuperación de 'RR3'.

De su lado, Ecoener ha informado que obtuvo un beneficio neto de 2,98 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 31% con respecto a los 4,33 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto, los valores más alcistas en la media sesión eran Banco Santander (+1,58%), Unicaja (+1,47%), Iberdrola (+1,28%), Banco Sabadell (+1,03%) y Naturgy (+0,97%). De su lado, Repsol encabezaba los descensos (-2,65%), seguido de Cellnex (-1,54%), Ferrovial (-1,50%), Telefónica (-0,70%) y Logista (-0,62%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con subidas: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,32%, el francés Cac 40 un 0,10%, el alemán Dax un 0,36%, el italiano FTSE MIB un 0,74% y el Euro Stoxx 50 un 0,65%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,127%, desde el 4,145% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 49,85 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,31% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1336 'billetes verdes'.