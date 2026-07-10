El Ibex 35 avanza un 0,37% en la media sesión y ronda los 19.400 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 avanzaba un 0,33% en la media sesión de este viernes, hasta acercarse al entorno de los 19.400 puntos, tras apenas registrar cambios en la apertura, con un contexto todavía marcado por el conflicto bélico de Irán.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra el país argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En represalia a dichos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

Fuera del ámbito geopolítico, el fabricante surcoreano de microprocesadores SK Hynix ha captado 26.507 millones de dólares (23.186 millones de euros) tras fijar un precio de 149 dólares para cada una de los 177,9 millones de acciones depositarias americanas (ADS) que comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market.

Por otro lado, el Gobierno de Japón ha expresado su deseo de que tanto el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), el mayor fondo de pensiones del mundo, como los ciudadanos del país aumenten de manera sustancial sus inversiones en activos financieros nipones.

Además, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el liderazgo de su nuevo presidente, Kevin Warsh, que asumió el cargo hace dos meses, ha anunciado los objetivos, así como los encargados de encabezar los cinco grupos de trabajo que modernizarán la manera en que el banco central estadounidense implementa su política monetaria, entre los que figuran el exgobernador del Banco de Inglaterra Mervyn King, así como inversores como Marc Andreessen o académicos como Thomas Sargent, Nobel de Economía en 2011.

Respecto al resto de los principales mercados europeos, solamente Fráncfort registraba caídas, de un 0,13%, mientras que Londres subía un 0,02%; París, un 0,04%; y Milán, un 0,50%.

El barril de Brent cedía un 0,20% en la media sesión del viernes, hasta los 76,20 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 71,89 dólares, un 0,29% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,509%, desde el 3,532% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo caía levemente hasta los 44,4 puntos básicos.

De su lado, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cotizando con un tipo de cambio de 1,1430 dólares por cada euro.