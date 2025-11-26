El Ibex 35 avanza un 0,5% y ya cotiza sobre los 16.200 enteros al mediodía

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,5% al mediodía de este miércoles, colocándose en los 16.220,7 enteros, gracias a las expectativas que tienen los inversores de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU volverá a recortar tipos en su reunión de diciembre.

Los analistas de Renta 4 explican en concreto que Europa sigue la estela de Wall Street, que ya encadena varias sesiones en positivo gracias a las mejores perspectivas sobre los recortes de tipos oficiales.

En el ámbito 'macro', la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior.

Además, los inversores van a estar atentos a los datos de desempleo semanal que se conocerán este miércoles en EEUU, y no el jueves como suele ser habitual, ya que mañana se celebra Acción de Gracias. Por el mimos motivo, las bolsas estadounidenses estarán a medio gas este jueves y cerrarán el viernes.

Otras dos referencias de hoy, según Renta 4, son la publicación del Libro Beige de la Fed, que sirve como antesala de la reunión del próximo 10 de diciembre, y los presupuestos de Reino Unido, en los que se pondrá el foco en reducir el coste de la deuda, mejorar el coste de la vida y reducir las listas de espera en los servicios de salud.

Otro elemento que mencionan los expertos de Renta 4 es que Kevin Hasset (director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y a favor de la bajada de tipos) se perfila como favorito para suceder al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato vence en mayo de 2026.

En este contexto, solo seis compañías cotizaban en negativo en el Ibex 35: Amadeus (-0,72%), Solaria (-0,60%), IAG (-0,22%), Telefónica (-0,19%), que está dando detalles del ERE que tiene previsto acometer, Iberdrola (-0,11%) y Cellnex (-0,04%). Por el lado de las subidas, destacaban al mediodía Acciona (+2,84%), Acciona Energía (+2,76%), ACS (+2,17%), Indra (+1,94%), Sabadell (+1,70%) y Acerinox (+1,43%).

Las principales Bolsas europeas también cotizaban con subidas en el tramo medio de negociación. París se revalorizaba un 0,37%; Milán, un 0,30%; Fráncfort, un 0,27%; y Londres, un 0,22%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,21% y se situaba en los 62,35 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,09%, hasta los 57,90 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1573 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,160%. La prima de riesgo, por su parte, se situaba en los 48,6 puntos básicos.