El Gobierno pide al Congreso anular la bajada del IVA a alimentos básicos que el PP aprobó en el Senado

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha presentado este martes en el Congreso un escrito de disconformidad con la tramitación de una enmienda que el PP aprobó en el Senado para bajar el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos y cuya ratificación iba a votarse este jueves en el Pleno.

El Gobierno ya intentó vetar en el Senado esta enmienda que se introdujo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, acogiéndose al poder que la Constitución le concede para impedir la tramitación de cualquier medida legislativa que implique "un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios".

La medida rebaja entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio el IVA para carnes, pescados y conservas hasta el 4% y elimina ese impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres para el mismo periodo de tiempo. El Ejecutivo esgrimía que la medida supondría una pérdida de recursos para la Administración General del Estado en 3.780 millones de euros.

SE IGNORÓ EL VETO EN EL SENADO

Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta en el Senado está dominada por el PP y desoyó el escrito de disconformidad, por lo que la enmienda prosiguió su tramitación parlamentaria sin inconveniente en la Cámara Alta y llegó a aprobarse en Pleno.

Hasta que ha llegado al Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a presentar a la enmienda en cuestión el veto alegando los mismos motivos presupuestarios. El escrito de disconformidad ahora tiene que ser aprobado por la Mesa de la Cámara Baja, que en este caso dominan PSOE y Sumar. La reunión para decidir esta cuestión está prevista para este mismo martes por la noche, después de la sesión plenaria.

La Cámara Baja ya ha vetado en esta legislatura varias veces enmiendas aprobadas en el Senado, como fue el caso de la Ley de desperdicio alimentaria o la Ley de navegación aérea. En sendos casos, el Senado abrió un conflicto de atribuciones sobre el que finalmente se pronunciará el Tribunal Constitucional.