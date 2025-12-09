Moody's otorga a un proyecto participado por OHLA la mayor nota de sostenibilidad vial de Colombia

La Agencia de Calificación Moody's ha otorgado al proyecto concesional Accesos Norte II (Colombia), participado por OHLA, la calificación 'SQS2-Sustainability Quality Score "Very Good"', una de las más altas de su escala. - OHLA

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Calificación Moody's ha otorgado al proyecto concesional Accesos Norte II (Colombia), participado por OHLA, la calificación 'SQS2-Sustainability Quality Score "Very Good"', una de las más altas de su escala.

Con este reconocimiento, según ha informado OHLA en un comunicado, la iniciativa se posiciona como el proyecto de ampliación vial mejor calificado por Moody's en Colombia hasta la fecha, destacando "su enfoque integral en sostenibilidad y gestión responsable".

El informe ha subrayado la incorporación de medidas ambientales y sociales de alto impacto, como la mejora de la conectividad hídrica y ecológica en el sistema de humedales Torca-Guaymaral, el uso de caucho reciclado en pavimentos para reducir residuos y emisiones, y la creación de espacio público de calidad con ciclorutas e infraestructura para el transporte público.

Asimismo, como ha destacado OHLA, "estas acciones refuerzan el compromiso del proyecto con la movilidad sostenible y la mitigación de impactos ambientales".

OHLA forma parte de la sociedad concesionaria responsable de la operación y mantenimiento prioritario de Accesos Norte II, perteneciente al programa Concesiones del Bicentenario. El proyecto contempla actuaciones clave como la ampliación de la Autopista Norte, un carril exclusivo para el sistema BRT, la construcción de 11,6 km de espacio público o la Perimetral de Sopó.

"Todo ello contribuirá a mejorar la movilidad entre Bogotá y el norte del país, descongestionando el tránsito y elevando la calidad de vida de los usuarios", han explicado.