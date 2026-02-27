El Ibex 35 avanza un 2,6% en febrero y gana casi 500 puntos, hasta los 18.300 enteros

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha logrado un avance del 2,68% en el mes de febrero, lo que se traduce en unos 480 puntos más que en enero, hasta situarse en los 18.360,8 enteros.

En lo que va de año, ya acumula una subida del 6,2% y solo en la última semana de este mes de febrero ha ganado un 0,96%. Sin embargo, frente a la jornada de ayer, pierde un 0,73%, a pesar del empuje del 12% que ha registrado Acciona.

El analista de XTB, Manuel Pinto, explica que durante los últimos días de febrero, los temores ante el efecto disruptivo de la inteligencia artificial han provocado "fuertes oscilaciones". Varios informes alertando de estos impactos han generado un "sesgo negativo" en los mercados, penalizando a los sectores más expuestos.

Sin embargo, este mismo motivo ha provocado subidas en varios mercados asiáticos que están "mejor posicionados" para aprovechar los cuellos de botella en la cadena de suministro, especialmente en la fabricación de 'chips' de alto ancho de banda.

A estos informes se han sumado los resultados de Nvidia, publicados el pasado miércoles que, pese a mostrar cifras "sólidas", sus proyecciones quedaron por debajo de las estimadas por los analistas "más optimistas" y, en general, se están produciendo dudas sobre el ritmo de crecimiento futuro, la creciente competencia y su elevada dependencia del gasto de las grandes tecnológicas.

Los mercados también se han visto impactados, durante el mes de febrero, por el conflicto entre EEUU e Irán. Al respecto, Pinto señala que los inversores se están preparando para una posible escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana, en medio de un despliegue "masivo" de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Un movimiento en esta región puede tener consecuencias inmediatas en el precio del petróleo y del oro.

En el ámbito doméstico, Pinto resalta la publicación de resultados: esta misma semana, se han conocido las cuentas de Indra, ACS, Solaria o IAG. Sin embargo, este viernes ha sido Acciona el que ha liderado la subidas del Ibex 35, con una revalorización del 12,28%, tras anunciar ayer por la noche unas ganancias de 803 millones de euros en todo 2025, un 90,4% más respecto al ejercicio anterior.

Tras Acciona, los mayores ascensos de este viernes han sido los de Telefónica (+5,51%), Merlin (+5,04%), Solaria (+3,49%), Colonial (+3,35%) y Cellnex (+3,34%).

Pese a no ser significativa en porcentaje, la revalorización del 0,21% de Repsol le ha llevado a conquistar los 19,02 euros, su nivel máximo desde septiembre de 2014.

Por el lado de las caídas, IAG (-7,83%), Grifols (-3,97%), Santander (-2,78%), Sabadell (-2,20%) y BBVA (-1,74%) han sido los descensos más pronunciados.

El resto de las principales bolsas europeas han concluido la sesión de este viernes con descensos respecto a la víspera, salvo Londres, que se ha revalorizado un 0,59%. París y Milán han perdido un 0,47% y un 0,46% respectivamente, mientras que Fráncfort ha retrocedido ligeramente un 0,02%.

El barril de Brent se situaba en los 72,41 dólares, un 2,35% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 66,49 dólares, un 1,96% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se relajaba hasta el 3,060%, con la prima de riesgo frente al bono alemán en los 40,8 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se apreciaba un 0,19% frente al dólar en la media sesión, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1821 dólares por cada euro.