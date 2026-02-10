El Ibex 35 avanza tímidamente al mediodía (+0,04%) y se mantiene sobre los 18.200 enteros

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba un ligero avance del 0,04% en el tramo medio de negociación de este martes, lo que le servía para situarse en los 18.202,5 enteros, en una jornada de transición hasta mañana, cuando se conocerá el informe de empleo de EEUU del mes de enero.

Los analistas de Renta 4 destacan el segundo rebote consecutivo que registró ayer Wall Street, que ha impulsado a los índices asiáticos hasta su máximo histórico, apoyado de nuevo en el sector tecnológico y tras la victoria de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

También resaltan la emisión de deuda que realizó ayer Alphabet, matriz de Google, de 20.000 millones de dólares, por encima de los 15.000 millones inicialmente previstos, con una sobredemanda de 100.000 millones de dólares. Renta 4 explica que la compañía quiere financiar una parte de sus "elevadas inversiones en IA", con unos 185.000 millones de dólares previstos solo para 2026.

Alphabet también tiene previsto realizar colocaciones de deuda en Reino Unido y Suiza, incluyendo un bono a 100 años, lo que la convertiría en la primera compañía tecnológica que realiza una operación de estas características desde finales de los años 90, es decir, desde la burbuja de las 'puntocom'.

Los expertos también resaltan la publicación de resultados, entre ellos, el banco británico Barclays, que registró un beneficio neto atribuido de 6.175 millones de libras esterlinas (7.093 millones de euros) en 2025, lo que equivale a un avance del 16% respecto del resultado contabilizado un año antes por la entidad, o BP, que obtuvo unas ganancias de 1.295 millones de dólares (1.090 millones de euros) en 2025, lo que representa una mejora del 5,4% respecto a 2024.

En España, los analistas resaltan la renovación del acuerdo de Indra con Arabia Saudí para operar y mantener la vía de AVE entre la Meca y Medina. Para Renta 4, la noticia es positiva, ya que consolida a la empresa española como un socio "relevante" en el país arábigo y en Oriente Medio.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban Grifols (+1,36%), ArcelorMittal (+1,28%), Puig (+1,16%), Acerinox (+1,12%) y Banco Santander (+1,02%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de Mapfre (-2,75%), IAG (-1,94%), Merlin (-1,58%), Aena (-1,08%) y Bankinter (-0,85%).

Las principales Bolsas europeas mantenían el signo mixto con el que han amanecido este miércoles: Por un lado, Londres caía un 0,27% y Milán, un 0,10%; mientras que Fráncfort se mantenía plano y París se revalorizaba un 0,32%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,13%, hasta los 69,13 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, decrecía un 0,03%, hasta los 64,34 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1908 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,196%, con la prima de riesgo en los 37 puntos básicos.