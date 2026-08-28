El Ibex 35 baila sobre los 20.000 puntos en la media sesión (+0,51%) a la espera de Jackson Hole

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con un avance del 0,51%, hasta situarse en los 19.982,90 puntos, en una jornada marcada por la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole y del discurso de su anfitrión, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Warsh se estrena en este cónclave anual que durante el último fin de semana de agosto se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que en esta edición estará marcado por las turbulencias que acechan a la deuda de Estados Unidos (EEUU) y la nueva estrategia de comunicación del banquero central estadounidense.

"El mercado quiere respuestas. O, al menos, detalles: aunque Warsh ha reiterado en numerosas ocasiones el compromiso de la Fed de llevar la inflación al 2%, los mercados quieren saber cómo pretende hacerlo. Puede que los inversores no estén de acuerdo con sus argumentos o con los cambios que propone, pero, al menos, debería exponerlos y explicarlos", señala el gestor de carteras y estratega de carteras en Natixis Investment Managers Solutions, Jack Janasiewicz.

Se espera que Warsh ofrezca en su discurso alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU, así como su opinión sobre las recientes turbulencias en torno al bono estadounidense, después del fuerte repunte de los rendimientos exigidos, tras superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros).

Asimismo, los inversores seguirán atentos este viernes a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y los pasos que está dando Teherán con otros países para la reapertura del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,16% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 89,56 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, abarataba su precio un 0,61%, hasta los 83,02 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este viernes con varias referencias económicas en Europa, como la tasa de paro de Alemania del mes de agosto.

En España, se ha conocido que la tasa interanual de inflación se situó en el 4,3%, siete décimas más que en julio, registrando así su nivel más alto desde febrero de 2023.

Además, ha dado a conocer las ventas del comercio minorista de julio, que bajaron un 0,2% en tasa interanual, frente al repunte del 2,6% experimentado el mes previo.

Por su parte, Francia ha publicado, antes de la apertura del mercado, su IPC adelantado del mes de agosto. La segunda mayor economía de la UE registró una tasa interanual del 2,4%, acelerándose tres décimas en relación al aumento del coste de la vida en julio.

En Asia, Japón ha publicado su tasa de paro del mes de julio, que se situó en el 2,4%, una décima menos que en el mes anterior y la más baja en un año, concretamente desde julio de 2025.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada en la media sesión eran Puig (+1,99%), Acciona (+1,51%), Endesa (+1,41%), Acciona Energía (+1,39%) e Iberdrola (+1,10%). De su lado, Aena encabezaba los descensos (-0,82%), seguido de Grifols (-0,61%), Cellnex (-0,45%), Amadeus (-0,45%) y Merlin Properties (-0,37%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaba con ganancias: elíndice británico FTSE 100 subía un 0,20%, el francés Cac 40 un 1,05%, el alemán Dax un 0,66%,el italiano FTSE MIB un 0,91% y el Euro Stoxx 50 un 0,81%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 3,716%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,65 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,11% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1640 'billetes verdes'.