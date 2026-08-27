Santander pone en marcha su nuevo programa de recompra de 1.825 millones tras finalizar el de 5.030 millones

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, durante la clausura de su programa solidario “Euros de tu Nómina”, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El acto está marcado por la conmemoración del 20 aniversario de esta iniciativa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha puesto en marcha esta semana su nuevo programa de recompra de acciones por importe de 1.825 millones de euros, tras dar por finalizado el pasado lunes 24 de agosto el anterior plan de 5.030 millones iniciado en el mes de febrero y en el que la entidad financiera se hizo con 462,68 millones de acciones propias, representantes aproximadamente del 3,08% del capital social.

Este nuevo programa implica el reparto del 25% del beneficio obtenido entre enero y junio del presente ejercicio, que ascendió a 7.328 millones de euros. El otro 25% se distribuirá en forma de dividendo en efectivo, que se someterá a votación en el consejo de administración el 29 de septiembre, en línea con el compromiso del banco cántabro de repartir el 50% de sus ganancias entre sus accionistas.

En su primera semana --del 24 al 26 de agosto, ambos incluidos-- el banco presidido por Ana Botín ha readquirido 12,8 millones de acciones a un precio medio de 12,6635 euros, para las que ha desembolsado casi 162 millones de euros. De este modo, la entidad financiera ha ejecutado el 8,88% de su plan de recompra durante los primeros tres días del mismo, tal y como consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

Respecto a los plazos, la previsión es que el programa tenga una duración prevista de 98 sesiones bursátiles, por lo que culminaría a principios de enero de 2027. Al mismo tiempo, las adquisiciones bajo el plan de recompra podrán efectuarse en el Mercado Continuo español, así como en Turquoise Europe, DXE Europe y Aquis Exchange Europe.

El banco no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del Banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio diario negociado en los 20 días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.468.931.950 acciones. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 12,10 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de aproximadamente 150,8 millones de acciones (un 1,026 % del capital social del banco).