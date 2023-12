El Ibex 35 baja un 0,2% en la media sesión con la vista puesta en las reuniones de los bancos centrales

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba al mediodía con una caída del 0,26%, hasta situarse en los 10.197,2 enteros, con la vista puesta en las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) el miércoles, y el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) el jueves.

Aunque un segmento minoritario de inversores cree que los bancos centrales podrían aplicar una primera bajada de tipos, esta idea no es compartida por los analistas de Renta 4. Creen que los tipos han podido tocar techo, pero no prevén una "pronta e intensa" bajada de tipos, puesto que consideran que aun "no se puede cantar victoria" en lo referente al control de la inflación.

De hecho, mañana martes se publicarán los datos de inflación en Estados Unidos, donde el mercado descuenta una caída al 3,1% y que la subyacente se sitúe en el 4%.

En este contexto de transición hasta que comiencen a llegar las principales referencias de la semana, la mayoría de valores del Ibex 35 cotizaban en negativo, destacando Acciona Energía (-2,55%), Unicaja Banco (-2,04%), Solaria (-1,89%), Indra (-1,76%) e IAG (-1,70%). En 'verde' solo cotizaban ArcelorMittal (+0,95%), Telefónica (+0,57%), Merlin (+0,52%), ACS (+0,32%), Inditex (+0,26%) y Meliá (+0,24%).

Conviene recordar que este lunes es el último día en el que los inversores pueden adquirir acciones de Telefónica con derecho a percibir el segundo tramo del dividendo de la compañía con cargo a las reservas de libre disposición, el cual asciende a 0,15 euros brutos por título y se abonará el próximo 14 de diciembre.

Las principales Bolsas europeas caían en la media sesión, con descensos del 0,74% en Londres, del 0,21% en Milán y del 0,08% en Fráncfort. Solo París cotizaba con un avance del 0,07%.

En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, caía un 0,98%, hasta los 75,10 dólares, mientras que el Texas se situaba en 70,41 dólares, un 1,15% menos.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,0773 'billetes verdes', en tanto que la prima de riesgo española rondaba los 101 puntos básicos, con el interés exigido al bono a 10 años en el 3,280%.