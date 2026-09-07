El Ibex 35 cae un 0,14% al cierre, pero aguanta en los 20.000 puntos

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una descenso del 0,14%, hasta situarse en los 20.021,8 puntos, en una jornada en la que la atención ha estado más puesta en el ámbito geopolítico que en datos económicos.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque de EEUU contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con EEUU. Asimismo, informó este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de EEUU que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní.

Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.

En Europa, la producción industrial de Alemania registró un retroceso inesperado del 1,1% en julio respecto al mes anterior por la caída de la producción en el sector de la automoción.

Mientras, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

El plato fuerte de esta semana para los inversores será la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, en la que se espera un aumento de los tipos de un cuarto de punto.

"La clave estará en si el BCE considera que el tensionamiento ya aplicado (hasta una política neutral) es suficiente para devolver la inflación al 2% a medio plazo -lo que supondría dar por finalizado el ciclo de subidas- o si son necesarias subidas adicionales (política restrictiva), tal y como descuenta el mercado con dos subidas adicionales hasta mediados de 2027, a niveles del 3% en el tipo de depósito2, señalan los analistas de Renta 4.

Los principales valores alcistas de este lunes han sido Acciona (+2,95%), Solaria (+2,20%), ACS (+1,86%), Acciona Energía (+1,70%) y Repsol (+1,55%).

Del lado contrario se han situado Colonial (-2,45%), Indra (-2,36%), Amadeus (-2,33%), Telefónica (-1,82%), Aena (-1,32%) y Cellnex (-1,09%).

El desempeño del resto de los principales mercados europeos ha sido mixto al cierre. Londres ha caído un 0,08%; y Fráncfort, un 0,15%. En cambio, París ha subido un 0,33%, mientras que Milán, un 0,25%.

Al cierre de la sesión europea, el barril de Brent alcanzaba los 97,70 dólares, un 1,47% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 1,77%, hasta los 93,10 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,823%, desde el 3,771% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha alcanzado los 43,7 puntos básicos, cinco décimas más.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba a un tipo de cambio frente al dólar de 1,1628 dólares por cada euro.