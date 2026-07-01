El Ibex 35 cae un 0,2% y se aleja de los 19.500 puntos, con el petróleo por debajo de 75 dólares

Archivo - Interior del edificio de la Bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una bajada del 0,2%, lo que le ha llevado a situarse en los 19.432,5 enteros, pendiente de la evolución de la situación en Oriente Próximo y del pago de dividendos que comienza con el primer día de julio.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura, el selectivo madrileño experimentaba una caída cercana al 0,8%, lo que le llevaba a abandonar los 19.400 puntos y se situaba en los 19.315 enteros.

En cuanto al crudo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,1%, hasta el entorno de los 73 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 69,5 dólares, tras amanecer plano.

En el plano empresarial, hoy pagan dividendos Redeia, Inmobiliaria del Sur (Insur) y Sacyr.

Por su parte, Iberdrola ha informado de que ha reducido su capital social en 137,1 millones de euros tras amortizar 182,8 millones de acciones propias, cumpliendo así lo acordado por la junta general de accionistas el pasado mes de mayo.

Asimismo, Reig Jofre incorporará a cotización este miércoles 664.162 nuevas acciones, en el marco de su operación de dividendo flexible ('scrip dividend').

De su lado, Audax Renovables ha defendido su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 100% de la compañía noruega Elmera, cuyo consejo de administración ha recomendado aceptar la oferta alternativa lanzada por la finlandesa Fortum.

Por último, la junta general extraordinaria y universal de accionistas de Ibercaja Banco, en sesión celebrada este martes, ha acordado por unanimidad el nombramiento de Jesús Manuel de Miguel Lencero como miembro del consejo de administración, con el carácter de consejero externo dominical, por el plazo de cuatro años.

Bajo el paraguas 'macro', el real decreto-ley para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, que incluye la rebaja del impuesto especial a hidrocarburos o la progresiva eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, entrará en vigor este miércoles tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales ha comunicado que las gasolineras que busquen aumentar sus beneficios aprovechando las ayudas estatales y rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno se identificarán en una lista pública para que los consumidores puedan reclamar.

En este contexto, los mayores descensos dentro del Ibex 35 se los anotaban Amadeus (-1,4%), Cellnex (-0,92%), ArcelorMittal (-0,87%) y ACS, que se dejaba un 0,85%. En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Iberdrola (+0,3%), Sacyr (+0,2%) y Grifols (+0,1%).

Las principales plazas europeas abrían con signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres caía un 0,4%, en tanto que el Dax de Francfort crecía un 0,1% y el parisino CAC 40 bajaba un 0,3%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años crecía hasta el 3,383%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía ligeramente en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,14 dólares.