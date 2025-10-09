El Ibex 35 cae un 0,4% en la media sesión, pero retiene los 15.600 enteros

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cedía un 0,43% en el tramo medio de negociación, pero conseguía mantenerse en la cota de los 15.600 enteros, en una sesión marcada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos de Hamás serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre.

Los analistas de Renta 4 destacan que estos acontecimientos están conteniendo el precio del oro, que hoy se mantiene plano tras romper máximos en las últimas jornadas. Al mediodía, el precio de la onza de oro troy caía en torno a un 0,35%, hasta los 4.057 dólares.

También el precio del crudo se mantiene plano: el barril de Brent, de referencia en Europa, caía solo un 0,02%, hasta los 66,24 dólares, mientras que el de West Texas cedía un 0,05% hasta los 62,52 dólares.

De fondo, además, sigue el cierre de la Administración estadoundiense, que está retrasando la publicación de datos relevantes para la política monetaria del país americano. Sin embargo, ayer sí se pudieron conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), donde se muestra que la mayoría de los miembros del banco central estadounidense apoya realizar rebajas de tipos de manera gradual ante la desaceleración del mercado laboral y la resistencia de la inflación.

En Francia, el ya exprimer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó ayer por la noche que se habían dado avances para formar un nuevo gobierno con un nuevo líder que podría ser elegido entre entre este jueves y mañana viernes por el presidente de la República, Emmanuel Macron. De esta forma se evitaría anticipar las elecciones, ya fuesen legislativas o, incluso, presidenciales.

"Sin embargo, el problema de fondo persiste", señalan los analistas de Renta 4, en referencia al Parlamento francés, que está "altamente fragmentado" y que impide acuerdos para "solucionar la complicada situación fiscal del país".

En la media sesión, el Ibex 35 se situaba en los 15.610,9 enteros con Solaria (+5,06%), Acciona (+1,82%), IAG (+1,82%), Acciona Energía (+1,22%), Indra (+0,83%) y Colonial (+0,83%) como mayores subidas. En cambio, los descensos más destacados eran los de Puig (-5,24%), Repsol (-1,78%), Grifols (-1,58%), BBVA (-1,53%), Banco Sabadell (-1,33%) y ArcelorMittal (-1,25%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto: mientras Londres perdía un 0,41%, y Milán, un 0,46%; Fráncfort conseguía revalorizarse un 0,34% y París, un 0,27%.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1625 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía un punto básico hasta el 3,226%, con la prima de riesgo en los 53 puntos básicos.