El Ibex 35 cae un 0,5% en la media sesión y pierde los 20.000 puntos, tras los buenos resultados de Nvida

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este jueves con una caída del 0,48%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 20.000 puntos. En concreto el selectivo nacional se posicionaba sobre los 19.968 puntos a las 12.00 horas en una jornada de euforia contenida tras los buenos resultados del fabricante de microprocesadores avanzados Nvidia, conocidos ayer después del cierre de las Bolsas europeas.

La compañía estadounidense, actualmente la más valiosa del mundo, se anotó un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal (mayo-julio), lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior. Sus ingresos también se multiplicaron por más de dos en tasa interanual, hasta los 96.221 millones de dólares (82.467 millones de euros), y avanzaron un 18% respecto al trimestre anterior.

Al mismo tiempo, la compañía dirigida por Jensen Huang ha anticipado un crecimiento de los ingresos "de aproximadamente el 70%" en su próximo ejercicio fiscal (2027/2028), como consecuencia del auge de la demanda de IA que está impulsando el desarrollo de infraestructuras a nivel mundial.

Además, los inversores estarán muy pendientes de la cita anual de bancos centrales en Jackson Hole, que arranca este jueves y que contará mañana viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Warsh debuta como anfitrión en este cónclave anual que durante el último fin de semana de agosto se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que en esta edición estará marcado por las turbulencias que acechan a la deuda de Estados Unidos (EEUU) y la nueva estrategia de comunicación del banquero central estadounidense.

Se espera que el banquero central estadounidense ofrezca en su discurso de mañana alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU, así como su opinión sobre las recientes turbulencias en torno al bono estadounidense, después del fuerte repunte de los rendimientos exigidos, tras superar la deuda del país la histórica barrera de los 40 billones de dólares (34,3 billones de euros), y del anuncio de intervención del Tesoro para contenerlos.

Por otro lado, los inversores permanecen atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y el acuerdo entre la República Islámica y Omán para la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

El marco de negociación propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho.

No obstante, las autoridades iraníes han subrayado que este "plan por fases" que han coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que ésta está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán.

A su vez, el Gobierno de Teherán ha instado a los miembros de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a "condenar y rechazar" la nueva ofensiva económica lanzada por Estados Unidos y a "abstenerse de aprobar o implementar" lo que describe como "medidas coercitivas unilaterales" con el objetivo de "obligar" a otros Estados a "modificar sus relaciones".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía una leve 0,11% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 87,94 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- abarataba su precio un 0,21%, hasta los 82,07 dólares por barril.

SOLARIA SE DISPARA MÁS DE UN 4%

En el plano empresarial español, Logista abonará este jueves un dividendo a cuenta del ejercicio 2026 de 77 millones de euros (0,58 euros por acción), un 3,6% superior al dividendo a cuenta pagado el año anterior. La compañía mantiene así su compromiso de distribuir un dividendo total por acción en el ejercicio 2026 de, al menos, la misma cuantía abonada en los ejercicios 2024 y 2025 (2,09 euros brutos por título).

A las 12:00 horas de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+4,19%), Indra (+1,36%), Acciona Energia (+1,12%), Acciona (+0,86%), y Acerinox (+0,84%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a Aena (-2,46%), Cellnex (-1,68%), Ferrovial (-1,32%), Colonial (-1,1%) y Repsol (-0,97%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en negativo en la media sesión, a excepción del DAX 30 alemán, que se revalorizaba un 0,21%. De su lado, el FTSE 100 británico caía un 0,66%; el CAC 40 francés, un 1%; y el Mib italiano, un 0,53%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,164 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años ascendía hasta el 3,697%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,86 puntos básicos.