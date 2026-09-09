El Ibex 35 cae un 1,51%, con casi todos los valores en 'rojo', a la espera del BCE mañana

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 1,51% en la sesión de este miércoles, con la mayoría de sus valores registrando descensos, a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) cuyo resultado se conocerá mañana.

En el plano geopolítico, el Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"Estamos ante el mayor tensionamiento en Ormuz desde el inicio de la guerra", han asegurado los analistas de Renta 4.

En el plano macro internacional, este miércoles se ha conocido que el índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de agosto en el 3,8% en tasa interanual, frente a la subida del 3,5% del mes de julio, mientras que el IPC del gigante asiático escaló hasta el 0,8% interanual.

En el terreno empresarial, Inditex ha informado, antes de la apertura del mercado, de que registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes y volver a lograr nuevos récords con sus resultados.

De esta forma, los valores que más han caído este miércoles han sido Amadeus (-3,99%), Inditex (-3,61%), Fluidra (-3,45%), ACS (-3,34%), Ferrovial (-2,74%), Aena (-2,74%) y Sacyr (-2,48%).

Del lado contrario, solamente cuatro valores han cerrado la sesión en positivo: Repsol (+1,69%), Endesa (+1,01%), Iberdrola (+0,23%) y Redeia (+0,07%).

El sentimiento negativo ha sido común para el resto de los principales mercados europeos. Londres ha caído un 1,31%; París, un 1,94%; Fráncfort, un 1,66%; y Milán, un 0,58%.

Ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo no solo han caído las Bolsas, sino que el crudo se ha girado al alza. El barril de Brent superaba de nuevo los 101 dólares, subiendo un 3,5%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 96,42 dólares, un 3,60% más.

En este contexto, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha escalado al 3,897%, desde el 3,805% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha escalado levemente hasta los 45,3 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba levemente frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1629 dólares por cada euro.