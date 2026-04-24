El Ibex 35 cae un 4,29% en su segunda peor semana desde el inicio de la guerra con Irán

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado su segunda peor semana desde que se inició el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, al caer un 4,29%, hasta los 17.691,3 puntos. La peor semana fue la primera de marzo, al poco de iniciarse el conflicto, que se saldó con una caída del índice del 7,01%.

En la evolución intradiaria, el selectivo ha retrocedido casi 200 puntos este viernes, dejándose un 1,09%, con la práctica totalidad de sus valores en 'rojo'.

La caída del selectivo de las bolsas y mercados españoles se produce en un contexto dominado por la geopolítica. Esta semana, EEUU ha decidido mantener bloqueado el estrecho de Ormuz pese a sus expectativas de volver a negociar un acuerdo de paz con Irán.

El presidente Donald Trump ha reiterado este pasado jueves que EEUU mantiene el control sobre el paso de Ormuz y que el estratégico estrecho, por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, está "totalmente sellado". El jefe de la Casa Blanca ha subrayado que el Ejército estadounidense mantiene un "control total" sobre el estrecho de Ormuz.

"Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Marina de EEUU. Está 'completamente sellado', hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo", ha señalado, incidiendo en que el bloqueo perimetral que ejerce EEUU se mantendrá hasta que Teherán se avenga a un pacto con Washington.

"Mientras el conflicto continúa sin resolverse, sus consecuencias económicas han comenzado a afectar al ánimo de los inversores en los últimos días. El escaso avance en las negociaciones entre las partes prolonga la situación de bloqueo, lo que a su vez mantiene elevados los precios de la energía. En este contexto, el ajuste del mercado energético aún no se ha completado, lo que sugiere que los precios podrían mantenerse elevados durante más tiempo del previsto", ha explicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

De hecho, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha afirmado que la crisis energética desatada por la guerra de Irán, con el cierre del estrecho de Ormuz, llevará a los gobiernos a revisar sus estrategias de seguridad del suministro, reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles y apostando de manera decidida por las energías renovables, lo que afectará a los mercados petroleros.

En el terreno empresarial español, y dentro del mercado continuo, Tubacex ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 84% inferior a la del mismo periodo de 2025, debido a su menor actividad por la guerra en Irán y a la imposición de aranceles al acero por parte de EEUU, "que han retrasado y condicionado las decisiones de compra e inversión de los clientes de Tubacex a nivel general".

De su lado, TSK, la ingeniería asturiana especializada en la transición energética, digitalización, y manejo de minerales críticos, ha comunicado su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones.

Las mayores caídas este viernes han sido las de Indra (-8,59%), Rovi (-4,48%), Solaria (-4,16%), Acciona Energía (-2,74%), Ferrovial (-2,27%) y ArcelorMittal (-2,24%). Solamente Amadeus ha cerrado la sesión en 'verde', subiendo un 0,66%.

Con las tensiones geopolíticas de fondo, el barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en 104,65 dólares, un 0,41% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 93,33 dólares, un 2,67% menos.

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres se ha dejado un 0,75%; París, un 0,84%; Fráncfort, un 0,11%; y Milán, un 0,52%.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda ha caído al 3,444%, desde el 3,471% registrado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha estrechado en 1,1 puntos, hasta los 45,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,30% en su cruce frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta intercambiarse en 1,1719 dólares por cada euro.