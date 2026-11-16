El Ibex 35 cede un 0,12% en la media sesión y 'baila' sobre los 20.000 puntos

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a media sesión de este lunes con una caída del 0,12%, hasta situarse en los 19.995,90 puntos, en una jornada marcada por la evolución del conflicto en Irán y Nvidia.

En el ámbito geopolítico, la Armada de Irán ha informado de que un petrolero ha sufrido un incendio tras impactar contra una mina naval al este del estrecho de Ormuz cuando navegaba con los sistemas de navegación apagados y sin autorización de las fuerzas iraníes.

Según un comunicado difundido por la oficina de relaciones públicas de la Armada iraní, el buque infractor transitaba por una "zona restringida" al este de este estratégico paso marítimo en el momento de la detonación.

Los inversores estarán pendientes esta semana de la presentación de resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre del año de Nvidia, que serán este martes, la posible comparecencia del ex consejero delegado de la tecnológica, Jensen Huang, el miércoles ante la Cámara de Representantes con el fin de examinar las medidas de seguridad y prevención de espionaje en la empresa pese a su dimisión, y la salida a Bolsa de Anthropic este jueves.

"Aunque con elevada erraticidad por los continuos cambios de sentimiento, si el reemplazo al frente de Nvidia es rápido y tiene sentido y Anthropic aguanta su salida a bolsa, entonces la semana podría ofrecer un saldo incluso modestamente alcista, aunque aún poco fiable", sostienen los analistas de Bankinter.

En el ámbito macro, se ha conocido que el PIB de Japón experimentó una contracción anualizada del 0,1% en el tercer trimestre, mientras que en términos reales se mantuvo plano, después de crecer un 0,4% entre abril y junio.

En el terreno empresarial español, ha trascendido que Moeve está sondeando la venta de sus estaciones de servicio, cuya red suma más de 1.700 puntos de venta repartidos principalmente entre España y Portugal.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada en la media sesión eran Ferrovial (+1,69%), Amadeus (+1,58%), Inditex (+1,51%), ACS (+0,77%) y Aena (+0,76%). De su lado, Solaria encabezaba los descensos (-3,14%), seguido de Iberdrola (-1,86%), Endesa (-1,72%), Cellnex (-1,34%) y Merlin Properties (-0,85%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba mixto: el índice británico FTSE 100 subía un 0,32%, el francés Cac 40 ganaba un 0,11%, el alemán Dax retrocedía un 0,10%, el italiano FTSE MIB disminuía un 0,31% y el Euro Stoxx 50 caía un 0,18%.

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cedía un 0,45% en la media sesión de los mercados europeos, hasta los 95,41 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se situaba en 88,38 dólares, un 0,20% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ascendía hasta el 3,957% desde el 3,934% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 56,08 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta intercambiarse por 1,1007 'billetes verdes'.