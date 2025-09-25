El Ibex 35 cede un 0,22% en la media sesión y se aleja de los 15.200 puntos

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este jueves con una caída del 0,22%, hasta situarse en los 15.161 puntos, alejándose así de la cota de los 15.200 enteros, en una jornada marcada por las novedades en la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la modificación de las características de la OPA, según ha informado este jueves el supervisor bursátil, que ha ampliado el plazo de aceptación de la operación hasta el próximo 10 de octubre, incluido.

El consejo de administración de BBVA decidió a principios de semana mejorar la OPA sobre el banco catalán un 10%, modificando su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones.

Bajo el plano 'macro', la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, Enagás era el valor que más subía en la media sesión (+1%), por delante de Iberdrola (+0,64%), Naturgy (+0,61%), Logista (+0,57%), Repsol (+0,56%) y Colonial (+0,55%).

Del lado contrario se han situado ACS (-2,32%), Rovi (-1,89%), Grifols (-1,67%), Unicaja (-1,66%), Fluidra (-1,48%) y BBVA (-1,40%).

El resto de las principales bolsas europeas también cotizaba en 'rojo' en la media sesión. Londres caía un 0,28%; Fráncfort, un 0,77%; París, un 0,61%; y Milán, un 0,21%.

El barril de Brent se situaba en los 69,04 dólares hacia las 12.00 horas, un 0,39% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,65 dólares, un 0,49% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,300%, casi sin cambios respecto al miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a su homólogo alemán se elevaba levemente a 55,6 punto básicos.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,10% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1749 dólares por cada euro.