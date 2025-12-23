El Ibex 35 cede un 0,34% en la media sesión y pone en peligro los 17.100 enteros

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, a 22 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,34% al mediodía de este martes, lo que le llevaba a poner en riesgo los 17.100 enteros, en la última sesión completa de esta semana, puesto que mañana la bolsa española abrirá solo mediodía y el viernes permanecerá cerrada por las festividades navideñas.

Los analistas de Renta 4 destacan de ayer la tercera sesión consecutiva al alza de los índices S&P 500 y el Nasdaq, en EEUU, de manera que vuelven a acercarse a máximos históricos gracias al impuslo de los "sospechosos habituales" de la IA, de las compañías energéticas y de los grandes bancos.

También destacan los nuevos aranceles anunciados por China a la importación de productos lácteos de la UE, que entrarán en vigor el 23 de diciembre, ya que, según el Ministerio de Comercio chino, estas importaciones estaban "subvencionadas" y, como consecuencia, la industria china estaba sufriendo un "perjuicio importante".

Sin embargo, los expertos de Renta 4 creen que estas medidas son "represalias" por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Además, Pekín también ha iniciado investigaciones sobre la carne de cerdo y el brandy, lo que abre la puerta a "medidas proteccionistas adicionales".

En la sesión de hoy, destaca el PIB de la economía española, que muestra un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,3 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Dentro de la agenda 'macro', también se espera la segunda revisión del PIB del tercer trimestre en EEUU que, anualizada por trimestre, debería situarse en el 3,2%.

En el ámbito empresarial español, Fluidra ha completado con éxito su inversión inicial de 100 millones de dólares (85 millones de euros) para adquirir, mediante una ampliación de capital, una participación del 27% en Aiper, líder en soluciones tecnológicas sin cable para la limpieza de piscinas.

En este contexto, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Solaria (+2,14%), Acciona Energía (+1,01%), Telefónica (+0,94%), Colonial (+0,66%) e Indra (+0,58%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de Ferrovial (-1,10%), Repsol (-1,04%), ArcelorMittal (-0,89%), ACS (-0,89%) y BBVA (-0,83%).

Las principales bolsas europeas cotizaban con signo mixto en la media sesión: Londres se revalorizaba ligeramente un 0,05% y Fráncfort, un 0,20%, mientras que París perdía un 0,12% y Milán, un 0,07%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,19%, hasta situarse en 62,19 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un alza del 0,17%, hasta los 58,11 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1798 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,287%, con la prima de riesgo en los 42,9 puntos básicos.