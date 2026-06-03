El Ibex 35 cede un 0,53% y cierra en los 18.176 puntos

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha vuelto a registrar una jornada en 'rojo' este miércoles al dejarse un 0,53% al cierre de la sesión, hasta situarse en los 18.176 puntos, pese a que en las primeras horas de negociación había llegado a tocar los 18.400 enteros.

Respecto a la guerra en Oriente Próximo, esta madrugada se han vuelto a intercambiar ataques entre las partes del conflicto. El Ejército de Estados Unidos ha anunciado "ataques de autodefensa" contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado en la madrugada de este miércoles haber atacado "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo

En el ámbito geopolítico, mas allá de Irán, Estados Unidos ha vuelto a ocupar la actualidad en el plano arancelario. El país ha propuesto la imposición de un arancel adicional del 10% o el 12,5% para 60 socios comerciales, entre los que figuran la Unión Europea, Reino Unido o China, en relación con la falta de medidas en la lucha contra el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso.

En el plano empresarial, antes de la apertura del mercado, Inditex ha comunicado que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes.

Asimismo, la firma ha indicado que su consejo de administración propondrá el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique, que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

Fuera del principal índice bursátil español, Ebro ha avanzado un 2026 "muy complejo" y ha cifrado en 38 millones el impacto por el alza de costes energéticos.

En el lado 'macro', la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que la economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, por lo que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para el país en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año.

De la misma forma, la Comisión Europea ha señalado este miércoles el IVA reducido aplicado a los servicios de restauración y alojamiento por su elevado impacto presupuestario y su limitado efecto redistributivo, en el marco de una recomendación más amplia en la que insta a España a reducir los beneficios fiscales para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, los mayores incrementos en el Ibex 35 han sido Repsol (+2,73%), Inditex (+1,48%), ACS (+1,38%), Cellnex (+1,33%), Endesa (+1,17%) y Naturgy (+1,11%).

Del lado contrario se han situado Amadeus (-3,31%), BBVA (-2,25%), Colonial (-2,07%), Unicaja (-1,76%), CaixaBank (-1,58%) y Merlin (-1,50%).

Respecto al resto de los principales mercados europeos, Londres ha caído un 0,40%; París, un 0,71%; Fráncfort, un 1,31%; y Milán, un 1,07%.

El barril de Brent se situaba en los 98,01 dólares al cierre de la sesión europea, lo que supone un incremento del 2,08%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 95,96 dólares, un 2,35% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha subido al 3,461%, desde el 3,391% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha elevado hasta 42,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,26% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1601 dólares por cada euro.