El alivio fiscal a los carburantes por la guerra en Irán se recorta desde este sábado a 10 céntimos por litro

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MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El descuento que hasta ahora se aplicaba a los carburantes a través del impuesto especial de hidrocarburos para que los ciudadanos hagan frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, bajará desde este 1 de agosto de 15 céntimos a 10 céntimos por litro.

A fin de paliar los efectos derivados del incremento de los productos energéticos, el Gobierno incluyó en el último real decreto ley de medidas ante el efecto de la guerra en Irán una bajada de tipos en el ámbito del impuesto sobre hidrocarburos de 15 céntimos de euros por litro en el mes de julio, de 10 céntimos de euro por litro en el mes de agosto y de 5 céntimos de euro por litro en el mes de septiembre.

El Ejecutivo incorporó en la norma la excepción de que, si por circunstancias extraordinarias, en el mes de junio de 2026 el índice de precios al consumo (IPC) de la gasolina o del gasóleo superara en más de un 15% los precios del mismo mes del año anterior, la bajada de los tipos de gravamen tanto de la gasolina como del gasóleo sería de 20 céntimos por litro durante el mes de agosto y de 15 céntimos por litro durante el mes de septiembre.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmaron que en junio los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales bajaron, frente a la subida en junio del año anterior, por lo que el alivio fiscal a los carburante pasará a recortarse a partir del 1 de agosto en plena operación salida.

En el texto refrendado por el Congreso de los Diputados también se recoge la excepción de que, si el IPC de julio supera en más de un 15% el IPC del mismo mes del año anterior, la bajada de los tipos de gravamen tanto de la gasolina como del gasóleo será de 20 céntimos por litro durante el mes de septiembre. El INE publicará los datos con esta información el próximo 13 de agosto.

YA SE ELIMINÓ LA REBAJA DEL IVA AL 10% DE LOS CARBURANTES

A esto se le suma que, con el nuevo decreto aprobado a finales de junio decayó la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

En este sentido, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que el precio de venta al público de los carburantes registrará una subida directa de más de seis céntimos por litro en todo el territorio nacional a partir de este sábado, día 1 de agosto, por el incremento del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).

A la reversión del alivio fiscal en el impuesto de hidrocarburos se sumará su correspondiente IVA adicional, superando en total los 6 céntimos de encarecimiento por litro en el surtidor.

Desde el CEEES recalcó que las estaciones de servicio han actuado "con absoluta transparencia" y responsabilidad durante todo el periodo de aplicación de las rebajas fiscales, tal y como ha sido avalado por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno.

Cabe reseñar, no obstante, que seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo de uso profesional, tanto los que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como las empresas de transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución parcial de Hidrocarburos, como autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros.