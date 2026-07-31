La tasa de inflación de la eurozona repunta al 2,9% en julio y eleva la probabilidad de subida de tipos

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en el mes de julio en el 2,9%, una décima por encima de la subida de los precios en junio, según la lectura preliminar del dato publicada este viernes con Eurostat.

La aceleración de la subida de los precios en la eurozona refleja el encarecimiento del 10% de la energía, frente al 8,5% del mes anterior; mientras que el coste de los alimentos frescos ha aumentado un 2,5%, lo que supone una desaceleración de seis décimas en comparación con el incremento interanual de junio.

Asimismo, el precio de los bienes industriales no energéticos ha aumentado en julio un 0,9% interanual, frente al 0,7% de junio, mientras que los servicios se han encarecido un 3,3%, una décima más que el mes anterior.

De tal manera, al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación de la eurozona se ha situado en el 2,2%, en línea con el mes pasado. De su lado, la tasa de inflación subyacente, que además de la energía también deja fuera el impacto de los alimentos frescos, el alcohol y el tabaco, ha repuntado al 2,5% desde el 2,4%.

Entre los 21 países de la zona euro, las mayores subidas interanuales de precios en julio han correspondido a Lituania (5,6%), por delante de Bulgaria (4,1%) y de Chipre (4%), mientras que las subidas más contenidas corresponden a Estonia (2%) y Malta (2,1%).

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en julio se ha situado en el 3,8%, la más alta entre las grandes economías del euro, ya que en Francia ha sido del 2,4%, mientras que en Alemania se ha situado en el 2,8% y en el 2,9% en Italia.

De este modo, el diferencial desfavorable para España respecto del promedio de la eurozona ha alcanzado las nueve décimas, una más que en junio.

SUBIDA DE TIPOS EN SEPTIEMBRE.

El repunte de la tasa de inflación en la eurozona, algo inferior a lo esperado tras la brusca subida reciente de los precios del combustible, refleja que el mes comenzó con el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán aún vigente, por lo que el impacto este mes del giro de los acontecimientos fue relativamente moderado, según apunta Bert Colijn, economista de ING Research, para quien el dato de inflación de agosto "será significativamente mayor" si los precios del petróleo se mantienen en torno a sus niveles actuales.

De este modo, aunque los datos de julio fueron bastante favorables, aún existe un amplio margen para un mayor aumento de la inflación, especialmente dado que la guerra en Oriente Próximo sigue siendo muy impredecible.

"El BCE se mantiene en alerta máxima y, en las condiciones actuales, es probable que vuelva a subir los tipos de interés en septiembre", ha comentado.

En esta línea, Nicola Nobile, economista de Oxford Economics, considera que el dato de inflación de julio, junto con los indicios de que la economía de la eurozona ha sido más resistente de lo esperado, después de que el PIB del segundo trimestre aumentase un 0,4%, apunta a que "una mayor inflación energética hace cada vez más probable una subida de tipos del BCE en septiembre".