El Ibex 35 cede un 2,7% en septiembre hasta los 19.400 puntos y pierde un 0,23% en el tercer trimestre

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado el tercer trimestre del año con un ligero descenso del 0,23% como consecuencia de los vaivenes bursátiles derivados de las dudas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, el enquistamiento del conflicto en Oriente Próximo y el encarecimiento del crudo, que ha espoleado al alza las rentabilidades de los bonos soberanos a nivel mundial.

El principal índice bursátil español cerró el mes de septiembre con un descenso del 2,7% tras registrar un recorte del 0,47% en la sesión de este miércoles, hasta situarse en los 19.426,20 puntos, en niveles de julio. No obstante, el Ibex 35 acumula una revalorización del 11,06% en los primeros nueve meses del ejercicio.

"Los índices estadounidenses han resistido mucho mejor que el mercado de bonos y que una parte importante de sus propias compañías. Los beneficios empresariales y el liderazgo tecnológico siguen sosteniendo las cotizaciones, mientras la energía y la financiación se encarecen", desgranan los analistas de XTB sobre la evolución de los mercados en septiembre.

De cara al mes de octubre, aseguran que los beneficios "deben confirmar su fortaleza" y la financiación "necesita estabilizarse" para que la Bolsas avance con mayor confianza.

No obstante, los analistas de Allianz Global Investors (AllianzGI) recalcan que los indicadores económicos apuntan a un cierre de año "más sólido" para la economía global: "La fortaleza de los beneficios empresariales, especialmente en sectores vinculados a la inteligencia artificial, la electrificación y la inversión en infraestructuras, continúa respaldando los fundamentales de los mercados".

Así, y en el acumulado de los primeros nueve meses, Repsol es el valor que más se ha revalorizado (87,94%), seguido de ArcelorMittal (52,03%) y Acerinox (37,12%). En el otro extremo, Fluidra lidera los descensos (23,66%), seguido de Amadeus (-17,54%) y Cellnex (.15,42%).

Volviendo a Estados Unidos, el Departamento de Comercio ha indicado que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el dato preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación, se situó en el 3,4%, mientras que el dato refleja una inflación subyacente del 3%.

Asimismo, el país ha revisado al alza el incremento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre, con un crecimiento del 0,7%.

En el plano geopolítico, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones económicas contra diferentes personas y entidades acusadas de facilitar la adquisición de armas y componentes tecnológicos para el Ministerio de Defensa de Irán, en el marco de la ofensiva financiera de Washington para frenar los programas balísticos de Teherán.

Las medidas, coordinadas entre el Departamento de Estado y el Tesoro estadounidense, buscan asfixiar las redes de suministro de la Guardia Revolucionaria Islámica y penalizar la participación de terceros países. Así, el Departamento de Estado ha incluido entre las sancionadas a la aerolínea iraní Saha Airlines, vinculada a la Fuerza Aérea de la República Islámica, y a dos compañías rusas: el fabricante de aviones Yakovlev y la empresa naviera MG-Flot, anteriormente conocida como TransMorFlot.

De su lado, el Ejecutivo iraní ha confirmado este miércoles que ha recibido la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al plan presentado por Teherán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 1,26% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 103,88 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 2,71%, hasta los 91,80 'billetes verdes' por barril.

En el ámbito macro, se ha conocido que la ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el segundo trimestre del año en el 101,4% del Producto Interior Bruto (PIB), 1,8 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En el terreno empresarial, Indra ha alcanzado un acuerdo para adquirir, a través de IndraMind, una participación del 30% en la firma madrileña de ciberseguridad TRC, una operación que incluye además una opción para que Indra eleve progresivamente su participación hasta el 100%.

En este sentido, los valores más alcistas de la sesión de este miércoles han sido Puig (+2,15%), Solaria (+1,89%), Inditex (+1,20%) y Acerinox (+0,99%). De su lado, Merlin Properties encabezó los descensos (-2,61%), seguido de Mapfre (-2,09%), Fluidra (-1,56%) y ACS (-1,51%).

El resto de los principales parqués europeos también ha finalizado con descensos: el índice británico FTSE 100 perdió un 0,29%, el francés Cac 40 un 0,89%, el alemán Dax un 0,79%, el italiano FTSE MIB un 0,84% y el Euro Stoxx 50 un 0,81%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años descendía hasta el 4,121%, desde el 4,139% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 55,38 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1359 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,19% hasta situarse en los 4.187 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 0,83% hasta los 83.701 dólares.

La divisa digital acumula una subida del 43,1% en el trimestre: "La coincidencia no demuestra que las recompras expliquen la subida, pero sí refleja que el deterioro de los bonos ha convivido con un fuerte apetito por determinados activos de riesgo", explican los analistas de XTB.