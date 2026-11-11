El Ibex 35 cierra con un alza del 0,46% y recupera los 20.000 puntos, en una jornada de huelga

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,46%, lo que le ha llevado a recuperar la cota de los 20.000 enteros y situarse en los 20.027,9 puntos, en una jornada marcada en España por la celebración de una huelga general de 24 horas convocada, entre otros sindicatos, por CCOO y UGT.

Se trata de la primera huelga general que convocan en 14 años y la primera con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El contexto internacional sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Irán y la incertidumbre en torno al suministro de crudo.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,8% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 94 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, encarecía su precio un 2,5%, hasta los 88 dólares.

Además, los inversores han conocido este miércoles que la tasa de inflación general de Alemania se situó en octubre en el 2,8% interanual, lo que representa un alivio de medio punto porcentual respecto del aumento del coste de la vida del 3,3% en septiembre, según ha confirmado la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Asimismo, la tasa de inflación armonizada de Alemania, empleada por Eurostat en sus estadísticas, también registró una bajada de cinco décimas en el décimo mes del año, situándose en el 2,8% interanual.

La lectura de inflación de octubre representa la menor subida interanual de los precios en la principal economía de la eurozona desde el pasado mes de julio y refleja el efecto de la reducción del impuesto sobre los combustibles, introducida a principios de mes y que se mantendrá vigente en Alemania hasta final de año.

Al cierre de la sesión, las mayores subidas del Ibex se las anotaban ACS (+3,11%), Repsol (+3,03%), Telefónica (+2,13%), Rovi (+1,87%), ArcelorMittal (+1,68%) y Acciona (+1,66%), mientras que en el lado contrario se situaban Aena (-1,31%), Colonial SFL (-0,85%) y Logista (-0,8%), entre otros.

Por su parte, las principales Bolsas europeas han culminado la jornada al alza. Francfort ha cerrado con un avance del 1,06%, mientras que París y Londres se revalorizaba un 0,7%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1092 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años bajaba hasta el 3,884%.