El Ibex 35 cierra por encima de los 15.000 puntos por primera vez en 18 años

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha superado al cierre de la sesión los 15.000 puntos por primera vez desde diciembre de 2007, lo que supone su mayor nivel en 18 años, en un contexto marcado por las expectativas del mercado de que la Fed baje tipos el mes que viene por los datos de inflación y tras dos jornadas al alza de Wall Street.

En concreto, el selectivo ha cerrado la sesión de este miércoles en los 15.019,9 puntos, un 1,08% más. Durante la jornada, el índice ha llegado a superar los 15.032 enteros.

Teniendo en cuenta solamente los datos de cierre, este nivel de cotización es el mayor desde el 28 de diciembre de 2007. No obstante, si atendiendo a la variación intradiaria, es el máximo desde el 2 de enero de 2008.

El selectivo ha reaccionado así tras dos jornadas al alza de Wall Street, ya que ayer se conocieron los datos de IPC para el mes de julio, con un incremento de precios del 2,7%, sin cambios frente a junio.

"Estos datos, junto con las recientes encuestas a los consumidores, que muestran una moderación de las expectativas de inflación y una ralentización del impulso del mercado laboral, proporcionan un contexto razonable para que la Reserva Federal comience la normalización de los tipos de interés en septiembre, incluso si la inflación interanual se mantiene por encima del objetivo", han afirmado los analistas de Pimco.

Por otro lado, este miércoles se ha confirmado que el índice de precios de consumo (IPC) de España elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de la electricidad en el mismo mes de 2024 y por el encarecimiento de los carburantes, en menor medida.

Bajo el plano empresarial español, Grifols abonará este miércoles, 13 de agosto, un total de 102 millones de euros en concepto de dividendo, el primero que pagará la compañía de hemoderivados tras interrumpir durante cuatro años este tipo de retribución a sus accionistas.

En este contexto, Rovi ha sido el principal valor al alza (+3,42%), por encima de Fluidra (+2,79%), Grifols (+2,18%), Puig (+1,83%), Iberdrola (+1,70%) y BBVA (+1,68%).

Del lado contrario, cinco valores han finalizado este miércoles con caídas: Indra (-0,63%), Repsol (-0,52%), Merlin (-0,38%), IAG (-0,11%) y ArcelorMittal (-0,03%).

Londres ha subido un 0,19%; París, un 0,66%; Fráncfort, un 0,67%; y Milán, un 0,60%.

El barril de Brent se situaba en los 65,23 al cierre de la sesión europea, un 1,35% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 1,50%, hasta los 62,22 dólares.

El rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,232%, desde el 3,301% del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha caído medio punto, hasta los 55,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,33% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1714 dólares por cada euro.