El Ibex 35 cierra con mínimos descensos la última sesión de la semana

Archivo - Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 ha concluido con un mínimo retroceso del 0,06% la sesión del miércoles, en la que el parqué solo ha permanecido abierto media jornada y con la que el selectivo madrileño despide la semana ante los cierres festivos del jueves y viernes, por lo que partirá el lunes desde los 17.172,90 puntos básicos.

La sesión, que como es habitual en la víspera de Navidad ha terminado a las 14.00 horas, deja como principales protagonistas positivos a Acciona Energía (+0,92%), por delante de Grifols (+0,73%) y de Puig (+0,61%).

En el extremo opuesto, los mayores descensos del selectivo este miércoles correspondieron a Indra (-1,04%), Bankinter (-0,88%), ACS (-0,47%).

Entre los representantes de la banca en el índice, los títulos de Santander y BBVA despedían la sesión con bajadas del 0,13% y del 0,10%, respectivamente, mientras que CaixaBank cedía un 0,38% y Unicaja Banco un 0,22%. De su lado, el Sabadell lograba concluir plano la sesión.