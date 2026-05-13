El Ibex 35 cierra con una subida del 0,46%, a medio camino de recuperar los 17.700 puntos

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,46%, situándose en los 17.654,9 puntos, aunque la jornada no ha tenido un ritmo sostenido y por momentos ha llegado incluso a perder los 17.500 enteros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha viajado este miércoles a Pekín para una visita oficial que le llevará a reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en una cita que se centrará en cuestiones comerciales y la tregua arancelaria, con la situación en Taiwán, también sobre la mesa, y la guerra sin resolver en Irán como telón de fondo.

Antes de iniciar la visita, la primera en nueve años de un presidente estadounidense --fue el propio Trump durante su primera etapa en la Casa Blanca en noviembre de 2017 el último en reunirse con Xi en suelo chino-- el mandatario norteamericano ha afirmado que les aguardan "grandes cosas" tanto a Estados Unidos como a China en el marco de la visita, después de días insistiendo en la buena sintonía que le une al mandatario asiático.

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que no espera necesitar la ayuda del gigante asiático. "Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera", ha precisado el magnate.

"Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. (...) Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", ha reiterado Trump.

Por su parte, el Gobierno de Irán ha recalcado que Estados Unidos "debe esperar una repetición de sus derrotas pasadas en el campo militar" si no acepta la propuesta presentada por Teherán para poner fin a la contienda.

En cuanto a la ofensiva de Israel en Líbano, al menos trece personas, incluido un niño, han muerto y otras 14 han resultado heridas en la gobernación de Nabatiye, la más suroriental del país, a consecuencia de los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra la homónima capital regional, la vecina localidad de Jebchit y la de Kfar Dunin, según el balance final del Ministerio de Sanidad libanés.

En el mercado español, pero fuera del Ibex 35, este miércoles ha debutado la ingeniería TSK, que ha cerrado con un precio de 5,30 euros, frente a los 5,05 euros que había marcado en la colocación de acciones. También fuera del selectivo, HBX y Vocento han publicado sus cuentas trimestrales.

En este contexto, ArcelorMittal ha sido el principal valor alcista, subiendo un 7,06%. Por detrás se han situado Acerinox (+3,55%), ACS (+2,72%), Acciona Energía (+2,22%), Naturgy (+1,18%) y Solaria (+1,18%).

Del lado contrario se han situado Amadeus (-2,82%), Indra (-2,35%), Rovi (-2,05%), Colonial (-1,59%) e IAG (-1,48%).

La evolución ha sido positiva para el resto de las principales bolsas europeas. Londres ha subido un 0,35%; París, otro 0,35%; Fráncfort, un 0,76%; y Milán, un 1%.

El barril de Brent se situaba en los 106,74 dólares al cierre de la sesión europea, un 0,93% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 102,36 dólares, un 0,18% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,519%, frente al 3,534% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo ha descendido a 41,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,22% frente al dólar, hasta cruzarse a un tipo de cambio de 1,1712 dólares por cada euro.