Vodafone volverá a adjudicarse el contrato de las pulseras para maltratadores al imponerse a Orange

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Vodafone España y Securitas Seguridad ha sido propuesta de nuevo por el Ministerio de Igualdad para adjudicarse el contrato de las pulseras para maltratadores al imponerse a la UTE formada por Orange y Securitas Direct (ahora Verisure).

De este modo, y a la espera de la adjudicación definitiva, Vodafone se coloca en mejor posición al haber obtenido una puntuación más alta, con lo que reeditaría su convenio para las mencionadas pulseras, cuyo objetivo es el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

Según los documentos consultados por Europa Press, Vodafone habría obtenido una puntuación en torno a los criterios de valoración -entre los que figuran el plan de transición o el servicio de telecomunicaciones, entre otros-, de 41,3 puntos, siendo el máximo 46. Orange consiguió 26,7 puntos. Además, en cuanto a la oferta económica, la UTE de Vodafone presentó un presupuesto de 67,5 millones de euros con IVA, algo más barato que los 70,3 millones de la UTE de Orange.

De este modo, teniendo en cuenta la puntuación de los criterios y el presupuesto sugerido, Vodafone se impondrá a Orange en la adjudicación de este contrato. En este contexto, cabe recordar que el departamento dirigido por Ana Redondo multó el pasado mes de marzo con 25.285 euros a Vodafone por el fallo ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en las mencionadas pulseras.

Esta sanción llegó después de la apertura de un expediente para analizar los fallos detectados en el servicio. Tras la investigación, se determinó la aplicación de la penalidad económica, que se hizo efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria.