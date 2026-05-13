Así funcionan las 'Cuentas Trump': EEUU ofrece 1.000 dólares por bebé para invertir a largo plazo en Bolsa

Archivo - February 17, 2026, Stockholm, SWEDEN: 260217 The digital asset Trumpcoin shown as a coin next to Bitcoins - NIKLAS LARSSON / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las llamadas 'Cuentas Trump' estarán totalmente activas el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250º aniversario de EEUU. Se trata de un nuevo programa federal de ahorro e inversión para menores estadounidenses que forma parte de la ley conocida como 'Big Beautiful Bill'.

La cuenta promete un depósito inicial de 1.000 dólares (855 euros) que corre a cargo del Tesoro de Estados Unidos para los bebés estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, el dinero se invertirá en fondos seleccionados y se podrá retirar cuando el menor cumpla los 18 años.

No obstante, aunque el Gobierno promete que el saldo en la cuenta del menor crecerá automáticamente con el tiempo, las rentabilidades no están siempre garantizadas, ya que su valor dependerá de cómo se comporten los mercados.

¿QUÉ SON LAS 'CUENTAS TRUMP'?

Las 'Cuentas Trump' son cuentas de inversión a nombre de un menor de edad, creadas por la Administración del presidente republicano. El esquema combina un aporte inicial financiado con dinero público (1.000 dólares) con aportaciones voluntarias anuales de los padres de hasta 5.000 dólares (4.270 euros) para acelerar las ganancias.

Los importes se invertirán en una cartera diversificada de fondos indexados de bajo coste, diseñados para maximizar el crecimiento a largo plazo y minimizar el riesgo. Además, la aplicación asociada permitirá a los padres y al titular ver exactamente en qué empresas estadounidenses están invirtiendo y el rendimiento de sus acciones.

En cuanto a los menores nacidos antes del 1 de enero de 2025, no tendrán los 1.000 dólares del Gobierno, pero los padres podrán abrir la cuenta y realizar aportaciones anuales voluntarias.

¿CUÁNTO DINERO GANARÍAN LOS TITULARES?

El Gobierno ha difundido varios ejemplos de cuánto podría crecer la cuenta si la Bolsa acompaña, según sus propias simulaciones, los 1.000 dólares (855 euros) iniciales del Tesoro podrían convertirse en unos 6.000 dólares (5.124 euros) al cumplir los 18 años sin que la familia aporte nada más.

Si los padres añaden 250 dólares (213 euros) al año, el saldo potencial rondaría los 19.000 dólares (16.228 euros), y con la contribución máxima de 5.000 dólares (unos 4.270 euros) anuales la proyección asciende hasta unos 271.000 dólares (231.000 euros), según los cálculos de la administración republicana.

Cuando el titular de la cuenta cumpla los 18 años podrá elegir entre mantener su dinero en Bolsa o retirar los fondos de inmediato para usarlos con libertad, ya sea en educación o en vivienda.

¿CÓMO TRIBUTA LA CUENTA TRUMP?

Las aportaciones a las Cuentas Trump no deberían desgravar, y las ganancias anuales en principio se acumulan sin tributar, siempre que el dinero siga invertido. En esta línea, cuando el joven retire los fondos, esos rescates se tratarán como renta sujeta a impuestos, igual que en una cuenta de jubilación tradicional.

No obstante, algunos estados planean gravar esas cuentas como cualquier otro ingreso por inversiones. Según informó 'The Washington Post', siete Estados -California, Carolina del Sur, Hawái, Kentucky, Massachusetts, Pensilvania y Wisconsin- han confirmado que los ingresos anuales generados por estas cuentas serán gravables bajo sus leyes estatales. Otros cuatro -Georgia, Maine, Vermont e Indiana- estudian legislación para eximirlas y Arkansas las tratará con impuestos diferidos, es decir, solo tributarán cuando se retire el dinero.