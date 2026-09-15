El Ibex 35 cierra en tablas, con la atención puesta en la deuda soberana mundial y en la Fed

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la jornada de este martes con un retroceso del 0,05%, hasta situarse en los 19.555,90 puntos, con la atención de los inversores puesta en el repunte del rendimiento de los bonos soberanos a nivel mundial y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos este miércoles respecto a la política monetaria.

El inicio de la semana ha estado marcado por la incertidumbre por el crudo y la tecnología. "Al tensionamiento de la TIR de bonos soberanos, consecuencia de la geoestrategia, precios de petróleo, inflación y tipos de interés, se une ahora la IA. Un menor ritmo de desarrollo de la Inteligencia Artificial podría llevar a menores inversiones, sobre todo en semiconductores", han explicado los analistas de Bankinter.

Dentro del mercado de deuda, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años ha alcanzado este martes niveles no vistos desde 2007, después de superar la barrera del 5%, aunque después ha pasado a cotizar en la línea del 4,99%, mientras que el mercado de deuda apenas ha reaccionado a la recompra de bonos por 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) anunciada por el Tesoro de Estados Unidos.

"El incremento de los costes de financiación está planteando dudas sobre la sostenibilidad de la deuda y las valoraciones en todas las clases de activos", apunta el director de inversiones de Vontobel, Andrew Jackson.

Mientras las tensiones entre EEUU e Irán se recrudecen, Washington prosigue con su campaña de sanciones contra Teherán para asfixiar la economía iraní y aislarla de los mercados internacionales y el sistema financiero global.

El presidente de EEUU, Donald Trump, esbozó este fin de semana la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra.

Este lunes, Trump afirmó que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles.

En este contexto, los valores más alcistas de la sesión han sido Acciona Energía (+4,48%), Repsol (+3,09%), Acciona (+2,85%), Acerinox (+2,50%) y Endesa (+2,08%). De su lado, Solaria encabezó los descensos (-2,17%), seguida de Puig (-2,17%), Inditex (-2,12%), Amadeus (-1,78%) y Banco Santander (-0,83%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la sesión con retrocesos: el índice británico FTSE 100 cayó un 0,37%, el francés Cac 40 un 0,34%, el alemán Dax un 0,14%, el italiano FTSE MIB un 0,14% y el Euro Stoxx 50 un 0,38%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba también en 'rojo': el Dow Jones se dejaba un 0,85%, el S&P 500 un 0,46% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 0,69%.

Respecto a las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa se situaba en los 108,18 dólares, un 2,37% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, progresaba un 3,20%, hasta los 104,63 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se situaba en el 4,003%, tras cerrar el lunes en el 3,983%. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana repuntaba tres décimas, hasta los 44,17 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,07% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1541 dólares por cada euro.

Respecto al ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,59%, hasta situarse en los 4.326 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 2,80% hasta los 76.372 dólares.