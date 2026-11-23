Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 aceleraba su ritmo alcista en la media sesión, alcanzando los 19.011,6 puntos, lo que supone una subida del 0,73% en comparación con el cierre del viernes.

Los inversores contarán con pocas referencias macro esta semana. Además, la semana en los mercados internacionales será especialmente corta por los festivos asociados a Acción de Gracias en Estados Unidos. Las bolsas del país cerrarán el jueves y solamente abrirán media sesión el viernes.

En el plano nacional, toda la atención está puesta en el domingo, con la celebración de elecciones generales y las posibles implicaciones que pueda tener para las empresas un eventual cambio de Gobierno.

Esta jornada se ha conocido que el crecimiento de la actividad del sector privado de la eurozona se ha mantenido estable durante el mes de noviembre, según la lectura preliminar del índice PMI compuesto, que ha repetido en 51,7 puntos, lo que apunta a que el ritmo de expansión de la economía de la economía de la región será del 0,3%.

En España, Técnicas Reunidas ha informado de que RWE le ha adjudicado el desarrollo en Alemania de tres centrales eléctricas de gas de ciclo combinado preparadas para hidrógeno, cada una con una potencia instalada de entre 800 y 850 megavatios (MW) aproximadamente, tras obtener la aprobación del Gobierno alemán.

En este sentido, los valores más alcistas hacia las 12.00 horas eran ArcelorMittal (+3,21%), Indra (+3,04%), ACS (+2,54%), Fluidra (+2%), IAG (+1,72%) y Rovi (+1,66%). Del lado contrario, se situaban Solaria (-2,18%), Telefónica (-0,98%), Repsol (-0,74%) y Colonial (-0,41%).

El resto de los principales mercados europeos también rebotaba al alza, salvo Milán, que caía un 0,71%. Londres subía un 0,56%; París, un 0,72%; y Fráncfort, un 0,87%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en 91,32 dólares, un 1,32% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 82,53 dólares, un 1,05%.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,894%, frente al 3,906% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo respecto al bono alemán se estrechaba levemente hasta los 59,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,0968 dólares por cada euro.