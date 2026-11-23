MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido la necesidad de que Europa desarrolle sus propios productos tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad o la computación en la nube para garantizar su política de seguridad y ha advertido, en este sentido, de que el continente "no puede depender de multimillonarios astutos ni de terceros".

En una entrevista concedida a la publicación estadounidense 'Barron's' este fin de semana, recogida por Europa Press, el presidente de la operadora española ha señalado que en el mundo occidental las grandes tecnologías digitales son creadas por grandes gigantes tecnológicos estadounidenses que operan bajo "mercados oligopolísticos o monopolísticos, donde un mercado financia al siguiente".

La entrevista se ha publicado tras los encuentros que Murtra mantuvo la semana pasada en Nueva York con representantes de inversores, medios de comunicación y comunidad académica.

Murtra ha afirmado que aunque habían sido "muy capaces" --y los observaban y aprendían mucho de ellos--, si Europa quiere tener su propia política de seguridad con respecto al sur del Mediterráneo, Ucrania o Putin, debe tener sus propios productos tecnológicos porque "no puede depender de multimillonarios astutos ni de terceros".

Asimismo, el directivo ha puesto como ejemplo la competencia entre Airbus y Boeing, asegurando que el fabricante europeo necesitará acceso a su propia IA porque "es ingenuo creer que Estados Unidos le dará a Airbus acceso a la misma IA que a Boeing".

A su juicio, habrá un impulso muy fuerte --que ha descrito como "desordenado, lento y muy europeo"-- hacia la creación de estas tecnologías "para que Europa pueda dictar sus propias medidas de seguridad".

Sobre los plazos, ha apuntado: "No estoy haciendo una predicción, estoy haciendo un análisis. Dentro de cinco años habremos visto muchos cambios y todos estos cambios deberían haber ocurrido en los próximos 10 años".

UNA ESTRATEGIA EN FORMA DE PIRÁMIDE

Al ser preguntado por su estrategia general para Telefónica, Murtra ha explicado que se trata de "una pirámide con tres áreas".

La base consiste en transformar las operaciones para ofrecer un servicio eficiente a los clientes, ya sean residenciales (B2C) o empresas (B2B).

"Eso significa mejorar las operaciones y el servicio al cliente, lo que implica invertir más. Para ello, hemos cambiado nuestra estrategia de asignación de capital y hemos reducido nuestro dividendo a la mitad, de modo que podamos invertir más que nunca. Hemos tenido que prescindir de personas que trabajaban en tecnologías o áreas obsoletas", ha detallado.

La parte central de la pirámide consiste en impulsar la consolidación en las telecomunicaciones europeas, pasando "con suerte de más de 30 operadores en Europa a tres en cada país, y quizá un total de cinco, seis o siete en Europa".

En relación con posibles operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), ha precisado: "Con las fusiones y adquisiciones (M&A), no podemos explicar nada hasta que haya sucedido. Pero eso va a ser muy importante".

Según ha argumentado, cuando Europa adquiere escala "compite extremadamente bien contra Estados Unidos o China", poniendo como ejemplo el éxito de Airbus frente a Boeing o el desempeño de la industria farmacéutica y la del automóvil.

El tercer pilar consiste en impulsar el cambio tecnológico en ciberseguridad y nube. En este sentido, ha explicado que Telefónica tiene "una amplia experiencia en la utilización, integración y gestión de la ciberseguridad", por lo que está "hablando comercialmente con servicios de seguridad que tienen acceso a tecnología europea, lo que significa crear tecnología europea, y lo mismo ocurre con la nube".

Por ello, ha destacado que colideran "la gigafactoría para computación de IA desde España, una de las cuatro gigafactorías".

No obstante, ha aclarado que la compañía no está pivotando hacia la IA o la computación en la nube sin más, sino promoviendo la demanda pública de ciberseguridad, nube y satélites: "Proponemos ser nosotros quienes ayudemos a construir eso. Y para ser claros, solo avanzaremos en estas tecnologías si tenemos primero la demanda. Si no, no lo haremos. Pero estamos empezando a ver que eso sucede".

EL ANÁLISIS SOBRE LOS INVERSORES Y EL SECTOR

Preguntado por la la reacción del mercado y los inversores ante su plan estratégico Murtra ha señalado: "No doy por sentado que simplemente no lo entiendan. Eso es lo primero. Lo segundo es que, si yo estuviera en el otro lado, puedo imaginarme pensando: bueno, te creemos, vemos que hablas muy bien, pero ¿predicas con el ejemplo?".

"En tercer lugar, creo que los inversores están acostumbrados a asumir un determinado tipo de riesgos y entienden muy bien un determinado tipo de riesgos. Han ganado mucho dinero invirtiendo en Google, invirtiendo en Microsoft, invirtiendo en Starlink o en SpaceX, o invirtiendo en Tesla. Nadie ha ganado mucho dinero, y no hay muchos conocimientos técnicos ('know-how'), sobre lo que yo creo que va a suceder", ha añadido.

Sobre el papel de las operadoras en la transición hacia la IA y el refuerzo de la defensa europea, Murtra ha afirmado que si se observa qué empresas "grandes e institucionalmente fiables existen en Europa que operen en el mundo digital o cerca de él, no hay muchas aparte de los operadores de telecomunicaciones", mencionando excepciones como SAP en Alemania o Mistral AI en Francia.

"Así que creo que el sector de las telecomunicaciones está muy bien posicionado para capturar esa oportunidad cuando aparezca. Pero, por supuesto, estar bien posicionado no es lo mismo que hacerlo realmente", ha advertido, antes de concluir que tienen "una gran oportunidad, pero no es para el próximo trimestre ni siquiera para el próximo año. Así que esto es una maratón".

En materia de ciberseguridad, el presidente de Telefónica ha indicado que, aunque se han visto muchos ataques híbridos, no se ha registrado "ningún ataque exitoso contra la columna vertebral principal del mundo digital, que son los operadores de telecomunicaciones".

Sin embargo, ha alertado de que Europa no tiene acceso a sus propios productos tecnológicos, lo que implica que ante un nuevo tipo de ataque o una limitación de acceso "no podríamos operar" y el continente "no tiene la tecnología ni siquiera para auditar lo que ocurre", dependiendo de terceros durante los próximos dos, tres o cinco años.

Finalmente, Murtra ha apuntado que, aunque veía claramente hacia dónde iba el sector, no esperaba que cambiara "de una manera tan radical con la segunda Administración Trump", citando sus declaraciones sobre Groenlandia y Canadá.

"En mi opinión, las nuevas prioridades estadounidenses lo cambiaron y aceleraron todo, haciendo que la autonomía sea mucho más importante y mucho más urgente", ha concluido.