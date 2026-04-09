El Ibex 35 corrige un 0,61% en la media sesión, pero aguanta los 18.000 puntos

Archivo - Un hombre delante de dos paneles con valores del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, a 4 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ahondaba en su caída en la media sesión de este jueves, hasta dejarse un 0,61%, por encima del 0,14% que registraba en la apertura, aunque aguanta en los 18.022,1 puntos, en un contexto que sigue marcado por el frágil alto el fuego en la guerra de EEUU e Israel contra Irán y los efectos de segunda ronda en el petróleo y la inflación.

"El mercado exige hechos, no titulares, con dos claves fundamentales: el cese real de las tensiones y el desbloqueo del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz", ha explicado en analista de XTB, Manuel Pinto.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha tachado de "bulo" este miércoles los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra con Washington sobre el que han informado los medios de comunicación, pese a que parten de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

"Los diez puntos eran un bulo", ha declarado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha atacado en concreto al "decadente 'The New York Times' y la cadena de noticias falsas CNN" por informar acerca de dicho decálogo, elaborado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y difundido por las principales agencias del país asiático.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra han sido violados por EEUU antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. "En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables", ha manifestado.

En el plano empresarial, Redeia ha indicado que su junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 13 de mayo en segunda convocatoria, aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción a abonar el 1 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

Mientras tanto, en el ámbito macro, el Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.453,5 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más elevadas a los inversores por deuda a 3 años y por la referencia indexada a 10 años.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran Repsol (+1,82%), Redeia (+0,80%), Enagás (+0,64%), Endesa (+0,64%) y Acciona Energía (+0,55%).

Del lado contrario se situaban Grifols (-5,64%), Amadeus (-2,71%), Indra (-2,38%), ArcelorMittal (-1,79%), Fluidra (-1,69%) y Telefónica (-1,41%).

El resto de los principales mercados europeos también reaccionaba con descensos, con Londres dejándose un 0,22%; París, un 0,73%; Fráncfort, un 1,13%; y Milán, un 0,16%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba en los 98,09 dólares, un 3,55% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 4,26%, hasta los 98,43 dólares, manteniéndose la situación de 'sorpasso' entre ambas referencias.

En la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,444%, desde el 3,384% registrado al cierre del miércoles. La prima de riesgo repuntaba así dos puntos, hasta los 46,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas el euro se apreciaba un 0,11% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1676 dólares por cada euro.