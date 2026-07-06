El Ibex 35 corrige un 0,85% y pierde los 19.700 puntos ante la volatilidad de los mercados

Archivo - Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha corregido en la sesión de este lunes un 0,85%, lo que lo ha llevado a perder los 19.700 puntos y alejarse de los máximos históricos cosechados al cierre de la pasada semana.

En concreto, el índice nacional ha concluido la jornada en los 19.683,8 enteros, ante unos días en los que los inversores pueden verse influidos por la volatilidad de los mercados internacionales.

"El mercado continuará mostrando volatilidad en las próximas semanas, pendiente de la publicación de datos macroeconómicos clave para la dirección de las políticas monetarias", han afirmado los analistas de Renta 4.

De su lado, los analistas de Bankinter han avanzado que la semana será de transición en los mercados, pero se registrarán rebotes por el sector tecnológico y de semiconductores. En concreto, esta semana Samsung publicará sus resultados, SK Hynix comenzará a cotizar en Nueva York y Space X se incoporará al Nasdaq.

Este lunes se ha conocido que los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania aumentaron un 1,9% en mayo respecto al mes anterior, cuando habían caído un 3,2%, según las cifras provisionales de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En el plano nacional, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha planteado este lunes a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) para los años 2027, 2028 y 2029 y les ha trasladado que el próximo ejercicio recibirán "los mayores recursos de su historia".

LOS PARQUÉS EUROPEOS CIERRAN CON SIGNO MIXTO

Así, los valores que más han avanzado han sido Indra (+1,71%), IAG (+1,69), Banco Sabadell (+1,51%), Bankinter (+1,33%) y Amadeus (+1,13%). Por el contrario, Iberdrola ha encabezado las caídas con un retroceso del 3,81%, seguida de Cellnex (-3,45%), Endesa (-2,87%), Arcelormittal (-2,66%) y Acciona (-2,56%).

En el resto de parqués europeos, la sesión ha cerrado con signo 'mixto'. Mientras que el FTSE 100 británico (-0,26%) y el CAC 40 francés (-0,33%) se han contraído, el MIB italiano y el Dax 30 alemán han ascendido un 0,27% y un 0,16%, respectivamente.

Respecto al conflicto en Oriente Próximo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han anunciado su disolución como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

En paralelo, al menos cuatro personas han muerto este lunes en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un vehículo cerca de la localidad de Nabatiye el Fauqa, en el sur de Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego pactado hace cuatro meses y el memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Washington y Teherán para poner fin al enfrentamiento.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se elevaba un 0,25% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 72,30 dólares, y el de West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- un 0,33%, hasta los 68,93 'billetes verdes'.

TIPO DE CAMBIO, RENTA FIJA Y ACTIVOS REFUGIO

Sobre el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años subía al 3,427%, desde el 3,420% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se ubicaba en los 48,43 puntos básicos.

En el terreno de las divisas, el euro se depreciaba un 0,10% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1425 'billetes verdes' por cada euro.

De su lado, entre los activos considerados refugio en situaciones de volatilidad e incertidumbre geopolítica, el oro perdía al cierre de las bolsas europeas un 1,7% y se colocaba en la cosa de los 4.150 dólares la onza. Por su parte, la principal criptomoneda --el bitcoin-- corregía este lunes un 0,5% en el mismo periodo y se asentaba en el entorno de los 62.400 'billetes verdes'.