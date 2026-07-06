Hacienda ofrece a las CCAA un déficit del 0,1% del PIB y "los mayores recursos de su historia" en 2027

(i-d) El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en M - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha planteado este lunes a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029 y les ha trasladado que el próximo ejercicio recibirán "los mayores recursos de su historia", según han confirmado a Europa Press fuentes de su Departamento.

Arcadi España ha presidido este lunes por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En la reunión Hacienda ha traslado la senda de estabilidad 2027-2029 para las comunidades autónomas, que se mantiene en el 0,1% del PIB, el mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados.

Esta senda de estabilidad para los años 2027-2029 supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.849 millones. "Dicho de otra forma, votar en contra de los objetivos implicaría que las comunidades deberían realizar un ajuste de 5.849 millones", ha advertido Hacienda.

Además, el ministro Arcadi España también ha comunicado a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia. En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento.

En cualquier caso, Arcadi España ha destacado también que esos recursos serán aún mayores si finalmente se aprueba la reforma del modelo de financiación que ha presentado el Gobierno y que se prevé abordar en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que se termine el mes de julio.

De su lado, y según han trasladado los consejeros autonómicos, Hacienda también ha ofrecido que las comunidades tengan un margen de gasto del 4% el próximo ejercicio.

EL MARTES SE PODRÍA APROBAR EL TECHO DE GASTO EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Tras la reunión de este lunes con las comunidades, el Gobierno podría aprobar al día siguiente, en su reunión del Consejo de Ministros del martes, tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes para su votación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

La previsión es que Congreso de los Diputados vote en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

En caso de que se rechacen ese día, como ya ha ocurrido otras veces en la legislatura, se prevé una segunda votación en un pleno el día 23 de julio. Tanto el Pleno del 14 de julio como el del día 23 serán extraordinarios al realizarse fuera del plazo de sesiones ordinarias del Congreso, que concluye el 30 de junio.

El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.