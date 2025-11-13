El Ibex 35 cotiza plano al mediodía (-0,05%) lastrado por el Sabadell, pero aguanta los 16.600 puntos

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este jueves un mínimo descenso de un 0,05%, hasta situarse en los 16.608,8 puntos, lastrado por las caídas del Banco Sabadell tras presentar resultados y tras confirmarse el fin del cierre más largo de la historia de la Administración de Estados Unidos.

El selectivo nacional ha arrancado la negociación al alza y en dirección a los 16.700 enteros, pero posteriormente se ha desinflado y ahora lucha por mantenerse en la zona de máximos históricos que conquistó ayer por vez primera sobre los 16.600 puntos.

La Bolsa, que avanza un 4,5% en la semana, cotiza en un contexto marcado, entre otros factores, por la firma en las últimas horas de este jueves por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país, con 43 días de duración, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes, poco antes de la ratificación presidencial.

"No obstante, el retorno a la normalidad tomará varias semanas", han matizado al respecto los expertos de Banca March, ya que los datos macroeconómicos que no se han publicado comenzarán a difundirse de forma gradual en las próximas semanas.

De hecho, desde la entidad han apuntado que "algunas voces oficiales, como la secretaria de Comunicación de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advierten que ciertos indicadores, como los de inflación y empleo correspondientes a octubre, podrían no publicarse por la falta de recopilación de datos durante el periodo de referencia".

Todo ello será clave en la medida en que dichos datos serán utilizados por la Reserva Federal (Fed) en su reunión de política monetaria prevista para el 10 de diciembre.

En el terreno empresarial español, el grupo Banco Sabadell ha comunicado antes de la apertura del mercado que logró un beneficio neto de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un incremento del 7,3% interanual y, además, supone un nuevo resultado récord para la entidad entre enero y septiembre.

Así las cosas, los grandes bancos españoles lograron un beneficio neto acumulado de 25.416 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que supone un 7,4% más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados por las entidades y recabados por Europa Press.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 5 millones de euros a Twitter (actualmente denominada 'X') por una infracción continuada calificada de muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de 'chiringuitos financieros'.

Dentro de la agenda 'macro' del Viejo Continente, se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, dos décimas por debajo del crecimiento del 0,3% experimentado entre abril y junio, según la Oficina Nacional de Estadística (ONS). En términos interanuales la expansión fue del 1,3%.

De su lado, la producción industrial de la eurozona en septiembre se mantuvo en una subida del 1,2% en tasa interanual, prácticamente la mitad de lo esperado por el mercado, mientras que en tasa mensual subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo pronosticado.

Además, el Panel de Funcas ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025 hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en una décima su proyección para 2026, hasta el 2,1%.

En el tramo medio de la negociación, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Indra (+3,75%), Mapfre (+2,43%), IAG (+1,42%) y Telefónica (+1,13%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Banco Sabadell (-4,32%), seguida de Solaria (-2,43%), Fluidra (-1,2%), Inditex (-1,16%), Unicaja (-1,02%) y Bankinter (-0,86%).

Las principales Bolsas europeas registraban rumbos dispares al mediodía: Londres restaba un 0,47% y Fráncfort un 0,5%, mientras que Milán avanzaba un 0,29% y París un 0,55%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se apreciaba un 0,57% y se situaba en los 63,07 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarecía un 0,55%, hasta los 58,8 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1615 'billetes verdes', un 0,2% más que en la víspera, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se elevaba ligeramente hasta el 3,153%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 49,5 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se impulsaba un 0,66%, hasta los 4.220 dólares, mientras que el bitcoin se elevaba un 0,85% y se cotizaba en los 103.000 dólares.