El Ibex 35 cotiza prácticamente plano (+0,09%) al mediodía y se mantiene en los 15.600 enteros

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 cotizaba con una ligera subida del 0,09% en el tramo medio de negociación y se colocaba en los 15.601,8 enteros, con el foco puesto en Francia y en Japón a falta de grandes referencias 'macro' por el cierre de la administración estadounidense.

Por un lado, hoy es la fecha límite para el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, nombre a un nuevo primer ministro, el cuarto desde diciembre, evitando así la convocatoria de elecciones. Esto "debería permitir cierta estabilidad" en el rendimiento de la deuda francesa, de la prima de riesgo y de las Bolsas galas, según señalan los analistas de Renta 4.

"Sin embargo, el problema de fondo persiste (un parlamento altamente fragmentado que impide acuerdos para solucionar la complicada situación fiscal del país). El elegido podría ser Olivier Faure, líder de los Socialistas, que podría buscar la suspensión de la reforma de pensiones (que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años) y establecer impuestos a la riqueza. El nuevo primer ministro debería presentar unos PGE 2026 el lunes 13 de octubre", agregan.

Además, en Japón, ha saltado por los aires la coalición tradicional de Gobierno entre el partido budista Komeito y el Partido Liberal Democrático (PLD). Esta última formación eligió el pasado fin de semana como líder a Sanae Takaichi, quien estaba llamada a suceder a Shigeru Ishibia después de que este anunciara en septiembre la renuncia a sus cargos al frente del Gobierno nipón y del PLD.

Por otro lado, el Ejército de Israel ha anunciado la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

En España la atención del mercado se centra en el cierre de periodo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Este viernes concluye el plazo para que los accionistas del banco catalán puedan acudir al canje propuesto que, siguiendo la cotización actual, supone una prima del 2,8% sobre el valor bursátil de Sabadell.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 eran las de Aena (+1,20%), Puig (+1,20%), Merlin (+1,12%) y Colonial (+1,11%). Por el lado contrario, los descensos más destacados eran los de ArcelorMittal (-2,91%), Acerinox (-1,61%), Sabadell (-1,45%), Indra (-1,41%) e IAG (-1,41%). BBVA caía un 0,78%.

Las principales Bolsas europeas cotizaban con caídas, salvo París, que se revalorizaba un 0,11%. Milán perdía un 0,28%, mientras que Fráncfort cedía un 0,14% y Londres, un 0,08%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,54% y se situaba en los 64,87 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 0,47%, hasta los 61,22 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1573 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,226%, con la prima de riesgo en los 54 puntos básicos.