El Ibex 35 se da la vuelta al cierre y pierde un 0,4%, pero se mantiene por encima de los 18.100 puntos

Archivo - Paneles informativos, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 2 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 finalmente ha cerrado la sesión de este martes a la baja, tras haber bailado entre no registrar cambios y apuntar por encima de los 18.250 puntos. De esta forma, tras el toque de campana final, el selectivo ha perdido un 0,40% en la sesión, situándose en los 18.122,1 puntos.

Los expertos de Renta 4 resaltan la publicación de resultados, entre ellos, el banco británico Barclays, que registró un beneficio neto atribuido de 6.175 millones de libras esterlinas (7.093 millones de euros) en 2025, lo que equivale a un avance del 16% respecto del resultado contabilizado un año antes por la entidad, o BP, que obtuvo unas ganancias de 1.295 millones de dólares (1.090 millones de euros) en 2025, lo que representa una mejora del 5,4% respecto a 2024.

En España, los analistas resaltan la renovación del acuerdo de Indra con Arabia Saudí para operar y mantener la vía de AVE entre la Meca y Medina. Para Renta 4, la noticia es positiva, ya que consolida a la empresa española como un socio "relevante" en el país arábigo y en Oriente Medio.

Por otro lado, el Tesoro Público español ha colocado este martes 3.020,3 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a tres meses, pero elevándola a nueve meses.

En el ámbito empresarial, se ha conocido que Telefónica ha vendido su filial en Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros).

EN este contexto, Solaria ha sido el principal valor alcista (+3,19%), por delante de Cellnex (+2,47%), Acciona Energía (+2,15%), ArcerlorMittal (+2,05%), Puig Brands (+1,89%) y Acerinox (+1,87%).

Del lado contrario se han situado Mapfre (-3,02%), Bankinter (-2,76%), IAG (-2,64%), ACS (-2,20%), Indra (-1,81%) y Unicaja (-1,78%).

La evolución ha sido negativa durante esta sesión para el resto de bolsas europeas salvo París, que ha subido un 0,06%. Londres se ha dejado un 0,31%; Fráncfort, un 0,11%; y Milán, un 0,04%.

Respecto al petróleo, el barril de Brent se situaba en los 68,77 dólares, un 0,42% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,91 dólares, un 0,76% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,178%, frente al 3,211% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se ha situado en los 37 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,14% al cerrar la sesión europea, negociándose a un tipo de cambio de 1,1897 dólares por cada euro.