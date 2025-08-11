El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión y pierde los 14.800 puntos, cayendo un 0,3%

Archivo - Vista general del Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en los 14.780 puntos en la media sesión de este lunes, lo que supone un descenso del 0,3% respecto al cierre del viernes, pese a que durante la apertura el índice había evolucionado al alza con una subida del 0,29%.

Los inversores tendrán poca visibilidad de la evolución bursátil esta semana, debido tanto a la reducida actividad del mercado por el periodo veraniego como por la falta de grandes referencias macroeconómicas, con la excepción de la inflación de Estados Unidos, que se publicará el martes.

No será hasta mediados de septiembre cuando se vuelvan a reunir el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones de política monetaria. Entre tanto, se mantendrá la incertidumbre arancelaria y comercial a nivel global.

En concreto, este martes expira el plazo para que Estados Unidos y China alcancen un acuerdo arancelario que revierta parte de los aranceles que quedaron en suspenso durante tres meses.

Sobre este tema, este lunes se ha conocido que las compañías tecnológicas estadounidenses Nvidia y AMD habrían pactado ceder al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos con la venta de microchips de tecnologías avanzadas como la IA en China, como parte de un acuerdo con la Administración Trump para obtener licencias de exportación para los semiconductores.

En este contexto, las empresas que más subían en Bolsa en el Ibex 35 en la media sesión eran Rovi (+1,12%), Banco Sabadell (+0,60%), Telefónica (+0,58%), Aena (+0,57%), Endesa (+0,39%) y Naturgy (+0,31%).

Del lado contrario se situaban Grifols (-2,01%, por efecto 'ex dividendo'), Acciona (-1,40%), Acciona Energía (-1,36%), CaixaBank (-1,35%), Repsol (-1,05%) e Indra (-0,81%).

La evolución era desigual en el resto de Bolsas europeas. Londres subía un 0,27%, mientras que Milán avanzaba un 0,11%. Fráncfort caía un 0,20% y París se dejaba un 0,23%.

El barril de Brent alcanzaba los 66,67 dólares en la media sesión, un 0,14% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se elevaba un 0,05%, hasta los 63,91 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,251%, frente al 3,257% en que cerró el viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 56,5 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al dólar en la media sesión, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1646 dólares por cada euro.