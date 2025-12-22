El Ibex 35 se decanta por el cierre negativo en el último momento en una jornada de transición

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado este lunes con un mínimo descenso de un 0,07%, hasta situarse en los 17.158,0 puntos, en una jornada característica de la última semana del año, marcada por su efecto transitorio y escasos volúmenes de negociación.

El selectivo nacional ha cotizado estable durante toda la sesión, manteniéndose ligeramente por debajo de los niveles de cierre del pasado viernes, y, si bien ha conseguido pasarse al signo positivo en la última media hora de negociación, tras la subasta de cierre se ha decidido por las pérdidas mínimas.

"Tendremos por delante la típica semana de Navidad: reducidos volúmenes de actividad, pocas referencias y mercado cerrado algunos días. Por tanto, será una semana corta y prácticamente de trámite, por lo que no podemos esperar grandes avances", han indicado los expertos de Bankinter.

"Entramos en los compases finales de este 2025 y durante las próximas jornadas comenzará un periodo de menor actividad en los mercados financieros y, como es habitual en estas fechas, habrá un notable descenso de las publicaciones relevantes", han circunscrito en esa misma línea los expertos de Banca March en su informe diario.

Con todo, han precisado que en los mercados sí destacará este martes el PIB de los Estados Unidos en el tercer trimestre, uno de los datos cuya publicación se vio retrasada por el cierre de la Administración del país norteamericano.

En el terreno empresarial español, Telefónica calcula que el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a siete sociedades del grupo y en el que, según los cálculos de la empresa saldrán alrededor de 5.500 personas, tendrá un coste de unos 2.500 millones de euros para la teleco, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Respecto a la 'foto macro', el déficit comercial de España ha alcanzado los 45.799,5 millones de euros entre enero y octubre de este año, lo que supone un repunte del 47,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En los mercados de materias primas, la cotización del oro al contado registraba fuertes subidas en la apertura del lunes y lograba superar por primera vez el umbral de los 4.400 dólares por onza, estableciendo así un nuevo máximo histórico a punto de cerrar el que ha sido el mejor año para este activo refugio desde 1979, con una revalorización acumulada de casi el 70%, ante las perspectivas de nuevas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica.

En este contexto, las mayores subidas dentro del Ibex 35 han sido para Repsol (+1,83%), Aena (+1,1%), Colonial (+0,96%), Inditex (+0,93%) y Naturgy (+0,89%). Del lado contrario, los mayores descensos han sido encabezados por Cellnex (-1,3%), Sabadell (-1,2%), Endesa (-0,87%), Bankinter (-0,84%), Iberdrola (-0,74%) y Mapfre (-0,65%).

Los retrocesos ligeros han sido el denominador común en Europa: Fráncfort ha restado un 0,02%; Londres un 0,32% y tanto París como Milán un 0,37%. De su lado, los índices de Wall Street registraban subidas de medio punto porcentual.

A la hora de cierre, el barril de Brent cotizaba en los 61,9 dólares, un 2,35% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 57,85 dólares, un 2,32% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado en el 3,33% tras sumar casi un punto básico, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 43,6 puntos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,34% frente al dólar, hasta cruzarse en 1,1751 dólares por cada unidad de la divisa comunitaria.